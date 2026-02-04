El sesgo de género en la ciencia retrasa el diagnóstico de las mujeres hasta cuatro años, según la Comisión de Igualdad del CIC

La medicina y la investigación científica han operado históricamente bajo una óptica androcéntrica que hoy pasa factura a la salud de la población. Esta es la principal denuncia que expertas del ámbito sanitario han puesto sobre la mesa en el Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-USAL-FICUS) de Salamanca, durante la mesa redonda “Salud y perspectiva de género”. Los datos son reveladores: en un abanico de 770 enfermedades, las mujeres son diagnosticadas, de media, cuatro años más tarde que los hombres; una brecha que en los procesos oncológicos se sitúa en los 2,5 años.

El impacto de los síntomas invisibilizados

Durante la jornada, las ponentes explicaron cómo el hecho de no considerar la sintomatología diferenciada entre sexos contribuye al infradiagnóstico de patologías críticas como los accidentes cardiovasculares o el cáncer de mama. Elisa Chilet, doctora en Salud Pública, puso el foco en la salud mental y la sobreprescripción de fármacos hipnóticos en España —líder en este consumo—, señalando que a menudo se ofrece un tratamiento sintomático a las mujeres sin analizar las causas o el contexto social de su malestar.

Formación transversal frente a la Inteligencia Artificial sesgada

El cambio de paradigma debe empezar en las aulas. Amparo López Bernús, especialista del Hospital de Salamanca, defendió que la perspectiva de género no debe ser una "mera asignatura", sino un eje transversal en el estudio de cada caso clínico. Por su parte, la periodista Mapi Muñoz subrayó la necesidad de que estos programas salgan de los centros de investigación para "empoderar a la ciudadanía" y mejorar la comunicación asistencial.

Uno de los puntos más críticos del debate fue el papel de la Inteligencia Artificial. Silvia Rueda Pascual, exdirectora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio, advirtió que los algoritmos actuales se nutren de datos sesgados. "Creemos que los algoritmos son neutros y nada más lejos de la realidad; la IA multiplica el impacto de estos sesgos", explicó, insistiendo en que solo con educación y datos inclusivos se podrá construir una tecnología que ayude a eliminar estas desigualdades en lugar de repetirlas.

Una cuestión de calidad, no solo de equidad

La jornada, moderada por la directora de Salud a Diario, Puri Contreras, concluyó con un mensaje claro: integrar la perspectiva de género no es solo una medida de justicia social, sino un requisito indispensable para alcanzar la excelencia científica. En un momento en el que las agencias de financiación europeas ya exigen este enfoque en los proyectos, Salamanca se posiciona en la vanguardia de un debate que busca, en última instancia, que la ciencia sea igual de eficaz para toda la población.