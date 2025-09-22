La SetpemberFest del Barrio del Oeste arranca este lunes con un campeonato de ajedrez

La SetpemberFest, la semana cultural del Barrio del Oeste, dará comienzo este lunes con un campeonato de ajedrez en la Sala Polivalente Victoria Adrados. El evento, organizado por el Club de Ajedrez Macondo, busca dar la bienvenida a los nuevos estudiantes universitarios que se han mudado a la zona y arrancar el nuevo curso con una serie de actividades.

El campeonato se llevará a cabo a partir de las 17:30 horas y la inscripción se puede formalizar a través del correo electrónico torneoajedrezbarriodeloeste@gmail.com o por WhatsApp en el número 601 153 472.

El programa de la SetpemberFest se extenderá durante toda la semana, ofreciendo diversas actividades para los vecinos y la comunidad estudiantil que se integra al barrio.