Shakespeare, baile y los orígenes del séptimo arte en el Cineclub de la Biblioteca Torrente Ballester

La Biblioteca Torrente Ballester retoma la programación del Cineclub a partir del mes de abril, tras la celebración de la Semana Santa salmantina. Bajo el título de 'Solo nos queda bailar', se proyectarán la películas 'The Rocky Horror Picture Show' y 'Loquilandia' los días 8 y 22, respectivamente. Para la sesión de la película de H. C. Potter se contará con la participación de la Asociación de Baile HelmantiKats Lindy Hop Salamanca.

En mayo dará comienzo el ciclo 'Shakespeare va al cine'. "Analizaremos cómo 'Macbeth' es capaz de transfigurarse en el cine mutando de género, de época o de lugar para hacerla sentir como nueva y en continua modernidad", mantienen desde la Red de Bibliotecas de Salamanca. En 'Trono de sangre', la obra del escritor inglés cobra vida en el Japón feudal de los samuráis y en 'Scarface, el terror del hampa', en el Chicago de los años 20.

La última sesión del Cineclub de la Biblioteca Torrente Ballester será el 3 de junio. Ese día, los cinéfilos de la ciudad tendrán la ocasión de asistir a la proyección de '¡Lumière ! Comienza la aventura', de Thierry Frémaux (2016), "una hipnótica clase magistral sobre los orígenes del cine y un viaje en el tiempo como nunca se había visto y del que nadie sale indemne".