Shinova actuará en la Plaza Mayor de Salamanca por el Facyl

Shinova llega este viernes, 7 de mayo, por primera vez en concierto a Salamanca: “las canciones se adaptan mejor a los tiempos que las propias personas”

Ya se conocen uno de los primeros conciertos con el que la Junta de Castilla y León quiere revitalizar la propuesta cultural del FACYL.

Shinova, es el grupo elegido para actuar el próximo 30 de mayo en un concierto que tendrá lugar en la Plaza Mayor de Salamanca.

La banda vasca, fundada en 2008, es una de las propuestas musicales elegidas por la Junta dentro del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (FACYL), pero se desconoce, por el momento, si será la única banda de renombre elegida.

De hecho, ya se ha hecho pública la contratación adjudica por un total de 50.820 euros, convocada por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.

Shinova es un grupo español de estilo indie rock y pop rock, que cuenta con varios éxitos como ‘La Sonrisa Intacta’, ‘Mirlo blanco’ o ‘Si no es contigo’ -en colaboración con Rafa Val, cantante de Viva Suecia-.

La Plaza Mayor será testigo de la puesta en escena de su último trabajo ‘El presente... y los días que vendrán’, publicado en 2024.

La última actuación de Shinova en Salamanca tuvo lugar en mayo de 2021, en un concierto en el CAEM.