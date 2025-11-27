Si naciste entre 1965 y 2002 puedes beneficiarte de una ayuda de hasta 1.500 euros: estos son los requisitos que se deben cumplir

Si estás en la franja de edad de los 23 a los 60 años, o lo que es lo mismo si naciste entre el año 1965 y el 2002, podrás solicitar una ayuda económica que ofrece el Gobierno, siempre y cuando cumplas con los requisitos que te señalamos a continuación.

Los beneficiarios de esta ayuda de hasta 1.595 euros deben acreditar que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, para la que se tiene en cuenta la capacidad económica y el patrimonio.

Según citan varios medios de comunicación de carácter nacional, entre los principales requisitos hay que cumplir el ser residente en España de forma legal, continuada e ininterrumpida durante al menos un año antes de la petición de esta solicitud (un requisito del que quedan exentas las mujeres víctimas de violencia de género, así como trata o explotación sexual si cumplen con el resto de las peticiones).

Si se trata de una persona que vive sola tiene que acreditar que lo ha hecho durante los tres años anteriores. Entre las principales peticiones se exige que se agoten las prestaciones y pensiones, no computando los subsidios por desempleo del SEPE ni los salarios sociales.

Las ayudas emitidas por el Gobierno oscilan desde los 650 hasta los 1.500 euros.