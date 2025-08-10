Qué hacer si eres testigo de un incendio forestal

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha declarado la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en todo el territorio de Castilla y León para los días 9, 10, 11 y 12 de agosto, debido a la persistencia de condiciones meteorológicas adversas.

Ahora bien, ¿sabrías qué hacer si fueras testigo de un incendio forestal? Estas son las indicaciones que ofrece la web oficial de La Moncloa.

Lo primero es siempre llamar rápidamente al 112. Una vez Emergencias cuenten con el aviso, podrán trabajar en arreglar la situacion. Es importante seguir las indicaciones que den.

Si el fuego frente al que te encuentras es muy pequeño o incipiente, puedes tratar de apagarlo, pero priorizando siempre tu propia seguridad. Si el fuego cobra mayor entidad, tendrás que alejarte en dirección opuesta al humo y respirar por la nariz, procurando cubrirla con un trapo húmedo.

Siempre hay que huir cuesta abajo y no buscar refugio en zonas profundas. Asimismo, es fundamental no cruzar las llamas y, en caso de que no haya otra salida posible, hacerlo donde el frente sea más débil.

En caso de que el fuego te alcance, sitúate en la zona ya quemada, siempre a espaldas del viento dominante. Si se te prende la ropa, no hay corras: para apagarla, rueda por el suelo o, si dispones de una manta, cúbrete con ella.

Para un incendio producido cerca de una casa, también hay medidas específicas, como usar las mangueras para mojar el tejado y los alrededores, nunca en zonas donde pueda haber cables eléctricos; cerrar todas las puertas, ventanas y persianas para evitar corrientes de aire y la entrada de las llamas; taponar las rendijas al exterior con paños mojados con agua; y desconectar todos los suministros.

También, en caso de recibir orden de evacuación por tal cercanía con un incendio, lo fundamental es atender a lo dispuesto por la autoridad competente. Eso sí, si no existe tal indicación, aseguran que lo recomendable es no abandonar la casa.