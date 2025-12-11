Así ha sido la toma de posesión de la salmantina Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

La salmantina Teresa Peramato ha tomado posesión como nueva Fiscal General del Estado en un acto solemne celebrado en el Tribunal Supremo.

La ceremonia se ha celebrado ante los magistrados que condenaron a su antecesor, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, forzando así su salida del cargo.

Peramato, fiscal de sala con más de 35 años de experiencia en la lucha contra la violencia de género, eligió como padrinos a María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo que ejerció como fiscal en el caso de García Ortiz, y a Félix Pantoja.

El acto, presidido por Isabel Perelló, presidenta del TS, contó con una amplia representación judicial. Destacó la presencia de los jueces que condenaron a García Ortiz, así como las jefas de las fiscalías de Madrid, Almudena Lastra y Pilar Rodríguez, cuya participación fue clave en el procedimiento. Lastra declaró que el ex fiscal general le dio una respuesta que el tribunal consideró un indicio autoincriminatorio sobre la filtración de la información del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.