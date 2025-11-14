Siete unidades del hospital de Salamanca reconocidas en la entrega ‘Sacyl Excelente’

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, clausura la I Jornada de Entrega de Reconocimientos Sacyl Excelente, un proyecto que busca premiar la calidad y la seguridad del paciente en las unidades asistenciales de la Comunidad.

En esta primera convocatoria, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) se ha consolidado como un centro de referencia, con un total de siete unidades reconocidas, destacando un servicio que ha alcanzado el máximo nivel de exigencia.

El Servicio de Cardiología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) ha sido distinguido con el reconocimiento de nivel ‘excelente’, el más alto del modelo. Este nivel acredita que la unidad posee un sistema de gestión muy avanzado, convirtiéndose en un modelo de referencia para otras unidades del sistema Sacyl. En este selecto grupo solo lo acompaña el Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Además del máximo reconocimiento, la sanidad salmantina ha sumado importantes logros en los otros niveles:

Nivel ‘Avanzado’: El Servicio de Urgencias del CAUSA fue reconocido por haber desarrollado un sistema de gestión avanzado que incluye el rediseño de procesos y de sistemas de información.

Nivel ‘Inicial’: La provincia cuenta con cinco unidades más en este nivel, que acredita un sistema de gestión que realiza de forma óptima todas las tareas fundamentales. Las unidades premiadas son:

Servicio de Cirugía Torácica (CAUSA)

Servicio de Hematología (CAUSA)

Servicio de Neurocirugía (CAUSA)

Servicio de Pediatría (CAUSA)

En total, son siete las unidades del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca que han recibido el sello de calidad, lo que refleja el compromiso de sus profesionales con la mejora continua.

El consejero Vázquez Ramos felicitó a los profesionales, destacando que "la calidad y la mejora continua no suceden por casualidad, se logran si se realiza una planificación adecuada y si se cuenta con la participación de todos los profesionales".

El proyecto Sacyl Excelente, que se enmarca en el Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026, busca involucrar a las unidades asistenciales para mejorar la gestión, la atención y la seguridad de los pacientes, incorporando la perspectiva de los propios ciudadanos en los procesos.

En la actualidad, casi 60 unidades asistenciales y más de 1.200 profesionales están utilizando este modelo como marco de gestión en la Comunidad. El consejero anunció una nueva convocatoria para el Reconocimiento de Unidades Asistenciales-Sacyl Excelente 2025, que se pondrá en marcha la próxima semana.