Sigue en directo la Cabalgata de Reyes en Salamanca

SS. MM. los Reyes Magos recorren las calles de Salamanca antes de una noche mágica donde llevaran regalos a todas las partes del mundo

Desde las 19:00 horas la Cabalgata de SSMM los Reyes Magos, acompañados de su séquito, inician su recorrido por las calles de Salamanca antes de la noche más mágica del año.

La comitiva seguirá el recorrido habitual, discurriendo desde el parque de la Alamedilla, pasando por el paseo de Canalejas, plaza de España, avenida de Mirat y paseo de Carmelitas. Desde aquí el desfile se introducirá por las calles del centro a través de la plaza de la Fuente, para pasar por la calle Peña Primera, Íscar Peyra, Juan del Rey, plaza del Corrillo, Plaza Mayor, plaza del Poeta Iglesias, calle San Pablo, plaza de San Justo, Gran Vía y plaza de España, para finalizar en el parque de la Alamedilla.

Melchor, Gaspar y Baltasar, que este año se han adelantado en su visita al Ayuntamiento de Salamanca -lo han hecho durante la mañana-, recorren Salamanca para saludar y entregar detalles a niños y mayores.