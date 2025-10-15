'Sigue las Huellas': Salamanca ofrece visitas gratuitas y teatro para descubrir el legado de Santa Teresa

El programa ‘Sigue las Huellas’ regresa este fin de semana a Salamanca, ofreciendo a ciudadanos y visitantes la oportunidad de acercarse de forma gratuita al legado de Santa Teresa de Jesús y poner en valor los lugares teresianos de la ciudad.

Las actividades se enmarcan en la red de ciudades Huellas de Teresa y combinan puertas abiertas, visitas teatralizadas y rutas guiadas.

Programación del fin de semana

Las propuestas gratuitas comenzarán este mismo viernes, 17 de octubre, con la apertura de la Casa de Santa Teresa en horario de 17:30 a 20:00 horas. El domingo, la Casa volverá a abrir sus puertas en doble turno: de 11:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:00 horas.

El sábado será el día fuerte con dos modalidades de recorrido:

Visitas Teatralizadas: Se ofrecerán varios pases en horario de mañana y tarde (11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 17:00, 18:00 y 18:30 horas). La salida será desde la calle Condes Crespo Rascón 25.

Visitas Guiadas por la Ciudad: Se han programado dos pases, a las 12:00 y a las 18:00 horas. Ambas rutas partirán desde la Oficina de Información Turística de la Plaza Mayor.

Es necesario reservar las invitaciones para las visitas teatralizadas y guiadas a través del portal https://salamancaymas.es/huellas-de-teresa/.

Concierto teresiano a final de mes

Como colofón a la programación de octubre dentro de la red de Ciudades Teresianas, el viernes 31 de octubre se celebrará un concierto. La Iglesia de los Padres Carmelitas Descalzos acogerá a las 18:30 horas la obra ‘Teresa de Jesús. Los senderos del alma’, que contará con la participación de la soprano María Crespo, el tenor Alberto Porcell, Matías Calvo al violonchelo y José María Martín como narrador, bajo la coordinación de José María Muñoz Quirós.