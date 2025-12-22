Sigue el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: un quinto premio en Béjar y en las tiendas de Bimba y Lola, el segundo

En Salamanca24horas.com te contamos en directo el Sorteo de Lotería de Navidad 2025 y todo lo que suceda en Salamanca

Un año más vuelve la ilusión de la Lotería de Navidad. En Salamanca24horas.com te contamos al momento todo lo que suceda en este sorteo, así como aquellos premios que recaigan en nuestra provincia.

De momento el sorteo ha dejado un quinto premio en Béjar, para el número 23.112. Por otro lado, ya ha salido el gordo (79.432), repartido entre Madrid, La Polga de Gordón, La Bañeza y Villablino; un segundo premio, vendido íntegramente en Madrid para el número 70.048 -número que jugaba la empresa Bimba y Lola-; un cuarto premio para el número 78.477, y otro quinto para el 60.649.

Hay que recordar que el Sorteo Extraordinario de la lotería de Navidad repartirá este 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios que se podrán cobrar desde la misma tarde del sorteo cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum.

Pueden consultar sus décimos en la parte superior de la página principal de Salamanca24horas.com.