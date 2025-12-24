Siguen subiendo las infecciones respiratorias, pero bajan ligeramente las hospitalizaciones

El Informe semanal de infecciones respiratorias agudas ha arrojado los datos correspondientes del 15 al 21 de diciembre con números que se encuentran en nivel de intensidad bajo alcanzando los 832,4 casos por cada 100.000 habitantes.

Dentro de este aumento también lo han hecho las muestras hospitalarias en la detección del virus sincitial respiratorio, a la par que ha disminuido el de la gripe. Eso sí las hospitalizaciones por ambos virus han tenido un ligero descenso que no es significativo en los centros hospitalarios.

Asimismo, también destaca el virus sincitial respiratorio que ha provocado bronquitis detectado en niños menores de tres años y en una de cada tres personas mayores de 65 años según los datos recogidos por iCal.

Los positivos en las muestras centinelas se han situado en el 41,2 por ciento para la gripe, en un 14,1 por ciento para el virus respiratorio sincitial y en un 0,5 por ciento para el Covid.

Del mismo modo, se sigue alertando a aquella población de riesgo, además de mayores de 65 años y niños de que se vacunen de la gripe y del coronavirus en cualquiera de los centros de salud de la provincia. En la capital del Tormes el situado en la calle Valencia.