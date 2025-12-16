Un simple descuido puede dejar sin pensión a miles de beneficiarios

Miles de pensionistas y personas que perciben prestaciones por invalidez podrían enfrentarse el próximo año a una situación tan inesperada como preocupante: la suspensión temporal del cobro de su pensión. Una circunstancia que, en la mayoría de los casos, no responde a un cambio en su situación personal, sino al incumplimiento de un trámite administrativo obligatorio.

Para muchos beneficiarios, estos ingresos constituyen la principal —y en ocasiones única— fuente de recursos para hacer frente a gastos esenciales. Por ello, cualquier interrupción en el pago, aunque sea puntual, puede generar un importante impacto económico y una gran incertidumbre.

El motivo principal de estas suspensiones suele ser la falta de presentación de la declaración anual de ingresos, un documento que la administración utiliza para verificar que los perceptores continúan cumpliendo los requisitos exigidos para mantener la prestación. Este trámite es obligatorio y debe realizarse cada año dentro de los plazos establecidos por el organismo gestor.

Las consecuencias

No presentar la declaración a tiempo puede tener consecuencias relevantes. La más inmediata es la paralización temporal del abono de la pensión o prestación por invalidez, aunque también puede derivar en la reclamación de cantidades percibidas de forma indebida si se detecta que no se cumplían las condiciones económicas exigidas.

Aunque la administración suele remitir avisos o comunicaciones recordando esta obligación, lo cierto es que muchos beneficiarios desconocen el trámite, lo confunden con otras gestiones similares o no son conscientes de la importancia de cumplirlo dentro del plazo establecido. Esta falta de información o de seguimiento administrativo es, en muchos casos, la causa de problemas que podrían evitarse con una simple gestión a tiempo.

Por ello, desde los organismos responsables recomiendan a pensionistas y personas con prestaciones por invalidez revisar periódicamente sus notificaciones y asegurarse de presentar la declaración anual de ingresos cuando corresponda, con el fin de evitar suspensiones innecesarias.