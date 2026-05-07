El Sindicato SP-TES alerta del incremento de agresiones físicas y verbales que sufren los profesionales en el transporte sanitario

El Sindicato de Técnicos en Emergencias Sanitarias (SP-TES) alerta a través de un comunicado emitido en la mañana de este jueves del incremento de agresiones físicas y verbales que sufren los profesionales del transporte sanitario.

En el escrito subrayan que "lo que antes eran incidentes aislados se ha convertido en una realidad cotidiana que pone en riesgo la integridad de quienes trabajan".

Indican también la "invisibilidad" del colectivo TES en los planes de seguridad y claman como "urgente" ser integrados en los protocolos de actuación y denuncia de la Administración.

Desde SP-TES exigen a las principales empresas del sector (Ambulancias Rodrigo y Direxis Salud) que "asuman sus responsabilidad mediante la implementación de sistemas de alerta que funciones de manera real y operativa". Igualmente, piden "apoyo legal y psicológico desde el primer minuto, facilitando y promoviendo la interposición de denuncias contra los agresores".

En este comunicado también critican con dureza a la Junta de Castilla y León, expresando que "la solución está en sus manos, pero su inacción demuestra un desprecio preocupante por quienes trabajamos en la principal puerta de entrada al sistema sanitario".

Esta no se trata de una queja aislada, hace una semana, este mismo sindicato denunciaba el "caos" de personal en las ambulancias de Salamanca por "falta de control de Sacyl", achacando este problema a que las empresas adjudicatarias (HTGroup y Ambulancias Fabián Martín) escatiman en recursos humanos.