El sindicato STECyL-i estalla contra el sistema de oposiciones docentes: "Es obsoleto, injusto y está en crisis"

El sindicato STECyL-i, junto a STEs-Intersindical, ha manifestado su oposición frontal al actual modelo de concurso-oposición vigente para las convocatorias de 2026. La organización denuncia que el sistema de acceso a la función pública docente no universitaria se encuentra en una situación de crisis estructural, agravada por la falta de voluntad negociadora del Ministerio de Educación, que aún no ha activado el grupo de trabajo prometido para su reforma.

Según el sindicato, el modelo actual, regulado por una normativa de 2007, es ineficaz y genera una grave inseguridad jurídica. Entre las deficiencias señaladas destacan unos temarios desfasados que priman la memorización sobre las competencias pedagógicas reales, así como una falta de objetividad en las pruebas prácticas y orales. Esta discrecionalidad de los tribunales, unida a los errores recurrentes en las convocatorias, provoca frustración tanto en el personal interino como en los nuevos aspirantes.

Ante este escenario, STECyL-i reclama la apertura urgente de una mesa de negociación para crear un modelo estable, transparente y previsible. Las propuestas sindicales pasan por la implantación de rúbricas públicas de evaluación y un sistema que equilibre de forma justa la estabilidad de los docentes interinos con la incorporación de nuevas promociones. Para la organización, es imprescindible que las pruebas evalúen el desempeño profesional real y se ajusten a la realidad científica y educativa actual.

La organización concluye advirtiendo que la educación pública no puede permitirse otro proceso selectivo bajo un marco que "hace aguas". Por ello, instan a la administración a abandonar la inestabilidad normativa y apostar por un sistema de acceso moderno y riguroso que garantice los principios de mérito, capacidad e igualdad, acabando con una carrera de obstáculos que actualmente parece depender más del azar que del talento docente.