Los sindicatos amenazan con una huelga en diciembre si el Gobierno no negocia la subida salarial del personal público

Movilización de CSIF en protesta por el estancamiento en las negociaciones del nuevo Estatuto Marco del personal sanitario y la falta de respuesta por parte del Ministerio de Sanidad. Foto de archivo

UGT, CCOO y CSIF han anunciado un calendario de movilizaciones que culminará con una huelga general del personal público en diciembre si el Ministerio de Función Pública no retoma de inmediato la negociación sobre la subida salarial y otras mejoras laborales.

Las tres organizaciones, que representan a más del 80% del personal del sector público, denuncian que el Gobierno “utiliza como excusa la falta de Presupuestos para congelar los salarios” y “bloquear un nuevo acuerdo salarial”. Bajo el lema “Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos”, las protestas comenzarán el 30 de octubre con concentraciones en toda España y ante la sede de Función Pública en Madrid. En noviembre se prevé una gran movilización estatal si el Ejecutivo no da pasos hacia el diálogo.

Los sindicatos critican la inacción del Ministerio, que mantiene paralizadas las mejoras laborales y salariales, y recuerdan que la última Oferta de Empleo Público se aprobó sin su respaldo, ya que “reduce la creación de empleo neto y limita la promoción interna”. Denuncian además que la temporalidad en las Administraciones Públicas continúa cercana al 30%, incumpliendo las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

UGT, CCOO y CSIF reclaman un nuevo acuerdo que garantice la subida salarial de 2025, la recuperación del poder adquisitivo y un plan de empleo estable que refuerce los servicios públicos esenciales.