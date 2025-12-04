Los sindicatos anuncian huelga indefinida desde el 27 de enero para exigir un Estatuto Marco para todos los profesionales sanitarios

Las organizaciones sindicales con representación sanitaria han anunciado este jueves que harán huelga indefinida a partir del 27 de enero. Unas protestas que tendrán lugar cada martes a partir de este día y sin fecha límite.

El principal motivo es el malestar generalizado del que vienen haciéndose eco desde hace tiempo, expresar el rechazo del Ministerio de Sanidad a acordar un nuevo Estatuto Marco que mejore las condiciones laborales de los trabajadores.

Según recoge la Agencia Europa Press, Begoña Ballel, secretearia estatal del Sector Salud de UG a nivel nacional, ha expresado que el Ministerio de Sanidad ha rechazado alcanzar un acuerdo para aprobar un Estatuto Marco en el que tengan cabida todos los profesionales, después de casi tres años de negociaciones.