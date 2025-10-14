Los sindicatos anuncian movilizaciones el 30 de octubre y amenazan con una huelga en diciembre si no suben los sueldos públicos

Los principales sindicatos de la función pública —CCOO, UGT y CSIF— han convocado movilizaciones el próximo 30 de octubre ante la sede del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en Madrid, y frente a las subdelegaciones del Gobierno en toda España. Reclaman una subida salarial inmediata para los empleados públicos y advierten de que, si no se reactiva la negociación, podrían convocar una huelga en diciembre.

Bajo el lema “Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos”, los sindicatos denuncian la congelación de los sueldos desde que expiró en 2024 el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022, sin que se haya iniciado aún la negociación de un nuevo pacto.

El Gobierno ha vinculado la próxima subida salarial a los Presupuestos Generales del Estado de 2026, que todavía no se han presentado, una decisión rechazada por las organizaciones sindicales. “Basta de excusas. El Gobierno debe desbloquear ya la mesa de negociación”, reclamó Isabel Araque (UGT), recordando que el Ejecutivo presume de un país que “va a todo gas” en términos económicos.

Los sindicatos exigen un acuerdo plurianual que contemple subidas ligadas al IPC y cláusulas de revisión para evitar la pérdida de poder adquisitivo, además de eliminar la tasa de reposición, agilizar el acceso a la función pública y mejorar las condiciones de jubilación. Si no hay avances, el conflicto laboral se extenderá a finales de año.