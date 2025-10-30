Los sindicatos se movilizan en Salamanca por las condiciones de los trabajadores públicos y amenazan con huelga

Los sindicatos se movilizan en Salamanca por el bloqueo salarial en los servicios públicos y amenazan con huelga

Las organizaciones sindicales de UGT Servicios Públicos, Comisiones Obreras (CCOO) y CSIF han convocado en la mañana de este miércoles concentraciones en toda España, frente al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, así como ante las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, para exigir la mejora de las condiciones laborales y salariales de los más de tres millones y medio de empleados públicos del país.

La movilización, que también ha tenido presencia y acogida en Salamanca, ha reclamado la reapertura inmediata de la mesa de negociación y una subida salarial pendiente correspondiente a este año, que según cálculos sindicales el Ministerio de Función Pública aún no ha aplicado, generando un déficit estimado de más de 3,5 millones de euros en retribuciones.

“Estamos peleando por los derechos de los trabajadores de los servicios públicos, que no son entes abstractos, sino personas con nombre y apellido que sostienen el Estado del bienestar”, ha destacado Brenda Melero Pentola, secretaria general de Servicios Públicos de UGT Salamanca. “Hablamos de sanitarios, docentes, bomberos o agentes forestales que cada día garantizan la seguridad, la educación y la salud de la ciudadanía.”

Por su parte, Antonio Grande Vicente, responsable del sector de Sanidad de CSIF, ha emplazado directamente al ministro de Función Pública y Transformación Digital, Óscar López, a convocar cuanto antes la mesa de negociación.

“Además de la subida salarial, reivindicamos la reclasificación profesional de técnicos superiores y medios, la jubilación voluntaria y anticipada, y la parcial. Pero sobre todo defendemos unos servicios públicos de calidad, sostenidos por empleados correctamente tratados por la Administración”, ha recalcado.

Desde CCOO, María Ángeles Salinero Sánchez, representante del Área Pública en Salamanca, ha anunciado que las movilizaciones continuarán si el Gobierno no atiende las demandas sindicales: “Ante la desidia e impasividad del ministro, hoy iniciamos un calendario de movilizaciones. Si no se sienta a negociar, no descartamos una huelga general en diciembre. Llamamos a todas las empleadas y empleados públicos, así como a la ciudadanía, a sumarse. Invertir en lo público es invertir en bienestar.”

Los sindicatos denuncian el deterioro progresivo de los servicios públicos, visible, refieren, en la sanidad, la educación, la justicia o los servicios sociales, y atribuyen esta situación a la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores públicos desde los recortes de 2010.

En el caso de Castilla y León, las organizaciones señalan que la inversión en empleo público apenas alcanza el 16 %, frente a otras comunidades que llegan al 30 o incluso al 50 %. “Llevamos más de una década sufriendo precariedad y recortes”, han lamentado los representantes sindicales.

Las tres centrales reclaman un nuevo acuerdo plurianual de empleo y salarios que garantice la recuperación del poder adquisitivo perdido y la modernización de las administraciones públicas, adaptándolas a las necesidades actuales del Estado del bienestar.

“Hay que recuperar y estabilizar el empleo público, dignificarlo y garantizar subidas salariales justas”, han señalado en un comunicado conjunto.

Los sindicatos advierten de que las protestas se intensificarán en las próximas semanas si el Gobierno mantiene su postura inmóvil. “El ministro debería tomar nota: nuestra decisión de continuar movilizándonos es inequívoca”, han concluido.