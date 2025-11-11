Los sindicatos se movilizarán para exigir un "salario digno" y un "empleo de calidad" para los trabajadores de la Diputación de Salamanca

Los sindicatos con representación en la Diputación de Salamanca —UGT Servicios Públicos, CSIF y CCOO— han anunciado el inicio de una campaña de movilizaciones para exigir a la institución provincial mejoras salariales y un empleo de calidad para sus trabajadores.

Las protestas buscan poner fin a años de "silencio" por parte de los dirigentes ante las históricas reclamaciones de la plantilla.

Las movilizaciones comenzarán este miércoles 12 de noviembre, a las 11:00 horas. A partir de esa fecha, las concentraciones se repetirán todos los miércoles y viernes del mes de noviembre.

Los puntos de encuentro elegidos son las puertas de los dos edificios clave de la Diputación: la sede principal en la calle Felipe Espino de Salamanca y la Residencia Asistida Provincial en la calle García Tejado.

La principal demanda sindical se centra en una subida digna de salario para los grupos inferiores, un punto que, según los sindicatos, ha sido ignorado por la institución a pesar de llevar años sobre la mesa. Además del aspecto salarial, las organizaciones piden una valoración justa de todos los puestos de trabajo y la negociación de un acuerdo marco y un convenio colectivo que estén actualizados a las necesidades actuales de la plantilla.