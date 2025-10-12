Los sindicatos del operativo de incendios de Castilla y León rechazan la "paupérrima" oferta de la Junta y anuncian movilizaciones

Los sindicatos CSIF, CCOO y USCAL-TISCYL han manifestado su "total rechazo y profundo malestar" ante el anuncio del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, sobre una supuesta "gran mejora" en el operativo de incendios. Las centrales sindicales denuncian que las modificaciones anunciadas, presentadas como mejoras laborales, son en realidad un mero cumplimiento tardío de leyes estatales que la administración estaba obligada a acatar.

Los sindicatos señalan que las únicas "mejoras" que ofrece la Junta, tras el durísimo verano de incendios, son la adaptación a la Ley de Bomberos Forestales y la creación del grupo B para los Agentes Forestales y Medioambientales. Esta adaptación era obligatoria por ley estatal (Ley 5/2024 y Ley 4/2024) y por el TREBEP, que la Junta llevaba incumpliendo 18 años.

Fuera de estas obligaciones legales, la única oferta adicional de la administración es una subida salarial de 75 euros mensuales brutos. Los sindicatos califican este incremento de "exiguo", "totalmente injusto" y un "menosprecio" hacia el personal que arriesga su vida en "jornadas interminables de hasta 24 horas con unas condiciones durísimas". Por estas razones, dieron un "rotundo NO" a la propuesta en la reunión mantenida el pasado 10 de octubre.

Movilizaciones indefinidas y acusación de "maltrato"

Los sindicatos critican las formas en que se han llevado a cabo las negociaciones, calificándolas de "prisas inaceptables que no casan con años de retrasos e incumplimientos". Aseguran que el malestar entre los empleados públicos es máximo y que el operativo necesita "cambios profundos y un operativo público de verdad" que la Junta no está dispuesta a implementar.

Ante esta situación, las centrales sindicales han anunciado que se ven obligadas a convocar a sus bases para iniciar una serie de movilizaciones de carácter indefinido. El objetivo es alertar a los ciudadanos de Castilla y León del "nuevo maltrato de la Junta" hacia sus Agentes Medioambientales y Bomberos Forestales. Los sindicatos concluyen su comunicado dirigiéndose al presidente Fernández Mañueco para recordarle que "tenemos dignidad y no nos merecemos este maltrato al que nos está sometiendo, después de los catastróficos años de incendios de 2022 y 2025".