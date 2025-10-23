“En un siniestro de tráfico puedes morir o perder tu vida”: la nueva campaña de la DGT que nos acompañará dos meses en las carreteras

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este jueves una nueva y emotiva campaña de comunicación con el objetivo de concienciar a los conductores sobre las consecuencias irreversibles de las imprudencias al volante. Bajo el lema “En un siniestro de tráfico puedes morir o perder tu vida”, la DGT busca movilizar a la ciudadanía, subrayando que la seguridad vial es una responsabilidad profundamente humana y compartida.

La campaña, de larga duración y que se extenderá durante casi dos meses, hasta el próximo 14 de diciembre, quiere transmitir que el conductor que sobrevive a un siniestro mortal que él mismo ha provocado queda “muerto en vida”, perseguido por el suceso traumático y sus duras consecuencias.

El spot central de la campaña, con un tono emotivo, cinematográfico y efectista, muestra cómo un conductor pasa de circular con normalidad a causar un siniestro fatal, que resulta en la muerte de una madre y su hija, por la simple acción de mirar un mensaje en el móvil.

Tras el impacto, el anuncio se centra en las consecuencias a largo plazo que acompañarán al protagonista el resto de su vida: insomnio, ansiedad, dependencia de pastillas, y una condena penal. La DGT insiste en que las repercusiones de un siniestro son reales, profundas y para toda la vida, y que en la mayoría de los casos, la tragedia se desencadena por decisiones evitables del conductor, como una distracción por el uso del móvil, una velocidad inadecuada, conducir bajo los efectos del alcohol y drogas o conducir con sueño.