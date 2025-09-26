El sistema informático de las pantallas informativas de autobuses urbanos sufre una caída generalizada en Salamanca capital
El fallo se ha producido desde aproximadamente las 19:30 horas de este viernes, afectando también a la app de autobuses que tampoco ha estado funcionando
El sistema informático que hace que funcionen las pantallas informativas ubicadas en todas las marquesinas de autobuses urbanos ha sufrido una caída generalizada durante la tarde de este viernes 26 de septiembre.
Se trata de un fallo que ha dejado en blanco, inoperativas, a todas las pantallas de todas las paradas en toda la capital salmantina desde aproximadamente las 19:30 horas. Este mismo fallo, según ha podido saber Salamanca24horas a través de usuarios, ha afectado también a la aplicación, por lo que los usuarios de autobús no han podido acceder a los datos que ofrecen estos paneles como son los tiempos de llegada actualizados.
Desde el Ayuntamiento de Salamanca se informa de que el problema está localizado y solucionado a las 21:15 horas y que la información irá regresando a los paneles informativos poco a poco a lo largo de la noche. El fallo ha mantenido estas pantallas inactivas durante casi dos horas.
