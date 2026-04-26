El sistema de pensiones en Salamanca cierra 2025 con un déficit de 469 millones de euros

El balance económico de la Seguridad Social al cierre del ejercicio 2025 arroja cifras récord y un desafío estructural para la provincia de Salamanca. Según los datos publicados por la Segurdiad Social y recogidos por la agencia Ical, el desfase entre lo que recaudan las cotizaciones sociales y lo que cuesta pagar las pensiones en el territorio charro alcanzó los 469,2 millones de euros de déficit.

Pese a la mejora del empleo y el impulso del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), los ingresos por cotizaciones en la provincia siguen siendo insuficientes para cubrir una nómina que no deja de crecer debido al aumento del número de beneficiarios y a la revalorización de las cuantías.

Y es que Salamanca finalizó 2025 con un total de 83.709 pensiones contributivas, lo que supone un incremento del 1,2 por ciento respecto al año anterior. En términos demográficos, el peso de este colectivo es ya muy significativo: el 25,4 por ciento de la provincia charra es pensionista.

En cuanto al importe de las prestaciones, la pensión media en Salamanca se situó al cierre de 2025 en 1.282,6 euros, tras registrar una subida del 5,2 por ciento, un incremento superior a la media de la Comunidad (4,6 por ciento).

Cotizaciones sociales y pensiones en Castilla y León | Ical

Por eso, los datos revelan una brecha importante entre el mercado laboral actual y las necesidades del sistema. Para que la provincia de Salamanca pudiese autofinanciar sus pensiones sin generar déficit, se plantean dos escenarios teóricos: que aumenten cotizaciones (cada trabajador salmantino debería haber aportado de media 3.551 euros más al año para equilibrar las cuentas) o que aumenten los ocupados (con los niveles de cotización actuales, el mercado laboral charro necesitaría incorporar de forma inmediata a 74.348 nuevos trabajadores).

A nivel autonómico, el gasto total en pensiones en Castilla y León superó por primera vez la barrera de los 10.000 millones de euros (10.884,1 millones). Salamanca se sitúa en una posición intermedia en cuanto a déficit, lejos de los 1.300 millones de euros de desequilibrio que registra la provincia de León, pero aún integrada en una tendencia de ascenso imparable del gasto público destinado a las clases pasivas.