Así está la situación en Salamanca por la nieve

La provincia se encuentra colapsada y calles y avenidas de Salamanca repletas de nieve

Desde primeras horas de la mañana de este miércoles la nieve está marcando la jornada y complicando la movilidad tanto en la capital como en distintos puntos de la provincia.

En la ciudad, la nevada ha cubierto calles, aceras y parques con varios centímetros de nieve, lo que está provocando circulación lenta en los principales accesos.

En la provincia, la situación es aún más complicada en algunos tramos. En la subida a Castellanos de Moriscos, un camión ha quedado atravesado, impidiendo el paso durante varios minutos. En la carretera de Los Montalvos, alrededor de medio centenar de vehículos han quedado atascados por la acumulación de nieve.

También hay problemas en Castellanos de Villiquera, donde según los vecinos, muchos no han podido salir del municipio a primera hora para acudir a sus puestos de trabajo debido al estado de las calles y los accesos.

A esta hora, varias vías principales de la provincia permanecen en nivel amarillo por nevadas, como la A-62, la A-66 y la A-50.