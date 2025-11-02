Un socavón en la calle Elcano obliga a cortarla al tráfico

Este domingo, un socavón en la calle Elcano ha obligado a cerrar dicha vía al tráfico. Tal y como informan desde el Ayuntamiento de Salamanca, la causa de tal socavón sería el desgaste, no ha sucedido "nada extraordinario".

Se ha procedido al corte de ese tramo porque, por el tipo de socavón en la calzada, podría ser peligroso para la circulación, en especial para las motos.

Este lunes, "desde mantenimiento de viales se efectuará la reparación para reabrirlo cuanto antes", han asegurado.

Asimismo, conviene destacar que esta calle se incluye en el recorrido de la línea 7 del autobús y que, incluso, tiene en ella una parada. Hasta que vuelva a ser abierta al tráfico, el bus sufrirá un desvío.