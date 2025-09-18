Solicitan el cumplimiento de la dotación de la Unidad de Reproducción Asistida en el hospital de Salamanca

Unión del Pueblo Leonés ha exigido que la Junta de Castilla y León concrete plazos para la ejecución de la Unidad de Reproducción Asistida que se aprobó en el pleno del pasado mes de marzo de 2025 a propuesta del partido político que defiende la región de Salamanca, Zamora y León.

Entre las propuestas que se realizaron, se encontraba esta, con el fin de impulsar la creación de este servicio en la capital del Tormes, y así evitar que muchas mujeres tuvieran que viajar hasta Valladolid para recibir el tratamiento. Según datos del propio partido, unas 200 féminas tenían que realizarse la fecundación in vitro o en el Río Hortega o en el Clínico.

Además, han explicado que esto no supondría una gran inversión para las arcas regionales, sino que serían dos biólogos y un lugar dotado para realizar cualquier funcionamiento. Asimismo, cabe destacar que afectaría de manera positiva, también, a Zamora, recortando la distancia entre ciudades para mujeres y familias.

Por último, han destacado que esta reclamación responde para presentar un calendario de ejecución, con plazos estipulados para que se dote de una vez de esta unidad que situaría al hospital de Salamanca como una referencia regional.