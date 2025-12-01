¿Cómo puedo solicitar la ayuda del alquiler en Salamanca disponible desde este 1 de diciembre?

Desde este lunes, 1 de diciembre, se puede solicitar la ayuda del alquiler a la vivienda para toda persona mayor de edad, sea de arrendamiento urbano, contrato de cesión en uso de una vivienda, de cesión de uso de una habitación o incluso en viviendas de protección ciudadana de promoción privada mientras el contrato de arrendamiento esté visado por el servicio territorial en materia de vivienda.

Esta ayuda se concederá por una mensualidad de doce meses, desde el 1 de enero de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025, de carácter retroactivo, variando la cuantía en función de los ingresos y el precio de la renta. Se podrán conocer los beneficiarios en un plazo máximo de seis meses desde que se cierre la convocatoria, siendo otros años, como normal común, los meses de junio y julio cuando se reciba.

Requisitos

Entre los requisitos que ha dispuesto la Junta de Castilla y León para ello están el de ser titular, en calidad de persona arrendataria, de un contrato de arrendamiento tanto de vivienda como de habitación, que el lugar por el que se va a solicitar la ayuda sea el de residencia habitual y permanente de la persona, poseer nacionalidad española o de cualquier país miembro de la Unión Europea (además las personas extracomunitarias deberán poseer permiso de residencia) y que que la suma total de ingresos sean iguales o superiores a 0,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, 4.200€, e iguales o inferiores a 3 veces el IPREM, de 25.200€. Este último umbral será de 4 veces en el caso de familia numerosa y de cinco veces si es familia numerosa de categoría especial.

Por otro lado, cabe destacar que la renta arrendaticia para que la ayuda sea concedida tiene que ser: en el ámbito municipal primero de una mensualidad de vivienda de 550 euros o de habitación de 200 euros; o en el caso del segundo de 500 euros por vivienda y de 175 euros por habitación.

En las familias numerosas, en el ámbito municipal primero será de 700 euros y en el segundo de 600 euros. En el caso de familias numerosas en categoría especial o con personas con discapacidad en el mismo núcleo será de 800 euros al mes por vivienda en el ámbito primero; y en el segundo de 700 euros.

Asimismo, desde la Junta de Castilla y León también han aclarado que no se concederá subvención en el caso de no cumplir los requisitos, en el caso de ser propietario de una vivienda en España, tener parentesco de primero o segundo grado con el titular de casa o habitación o ser socio de la persona que actúa como arrendatario.

Cuantía

En el caso de los jóvenes será del 60 por ciento del precio mensual que se pague por la habitación o vivienda, del 40 por ciento en el caso de ser beneficiario del alquiler joven (no pudiendo ser el importe superior al 75 por cineto del total entre ambas ayudas) y del 75 por ciento en el caso de personas con necesidades especiales.

Cómo solicitar la ayuda y documentación

Para ello, se tendrá que rellenar cada uno de los formularios de los que se dispone en la página web de la Junta de Castilla y León, presentando todos ellos de forma correcta. Para más información, en el documento que compartimos a continuación se especifica cada uno de ellos.