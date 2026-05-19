Ya se pueden solicitar las ayudas de cara al curso 2026-2027 para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

Desde este martes 19 de mayo se pueden solicitar las ayudas de cara al curso 2026-2027 para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 10 de septiembre para aquellos estudiantes que acrediten una necesidad de apoyo educativo asociada a discapacidad igual o superior al 25%, trastorno grave de la conducta, trastorno grave de la comunicación o del lenguaje, trastorno del Espectro Autista (TEA) o altas capacidades.

Estas subvenciones que parten del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, señalan como novedad este año el incremento en un promedio del 10% en los umbrales de patrimonio aplicables para acceder a las ayudas.

Las familias que las soliciten podrán cubrir distintas necesidades como matriculación, material escolar, transporte, comedor, residencia, reeducación pedagógica o del lenguaje o programas específicos para altas capacidades. Además, se mantiene la ayuda complementaria de 400 euros para sufragar los gastos adicionales que las familias deben afrontar.

Las solicitudes se harán de forma directa (y no a través de los centros educativos) y totalmente telemática, cumplimentando el formulario accesible a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y completando la presentación por los medios electrónicos previstos en la convocatoria.