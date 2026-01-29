Ya se pueden solicitar las ayudas destinadas a la prevención de riesgos laborales y el bienestar de los trabajadores

La Junta de Castilla y León abre el plazo para solicitar las ayudas destinadas a fortalecer la prevención de riesgos laborales y el bienestar de los trabajadores en Castilla y León.

Todas las ayudas están dirigidas a autónomos, empresas, comunidades de bienes y otras entidades sin personalidad jurídica legalmente constituidas con centros de trabajo situados en Castilla y León, y orientadas, que subvencionarán aquellas inversiones empresariales destinadas a mejorar las instalaciones, contar con equipos de trabajo más seguros y promover programas de bienestar y salud para sus empleados.

La línea destinada a la mejora de equipos de trabajo va dirigida a subvencionar la adquisición, adaptación o renovación de maquinaria y equipos siempre que contribuyan a elevar los niveles de protección de los trabajadores. Mientras que en las destinada a mejorar los lugares de trabajo se incluyen actuaciones en suelos, aberturas, desniveles, barandillas, tabiques, ventanas, vanos, vías de circulación; sustitución de puertas, o adecuación de rampas y escaleras; inversiones en iluminación y mejora de condiciones ambientales de lugares cerrados; creación o reformas de vestuarios, duchas, lavabos, locales de descanso o de primeros auxilios; inversiones para proteger a los trabajadores contra la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos y adaptaciones específicas para trabajadores con discapacidad.

Las tres líneas de ayuda, que suman un total de 4,5 millones de euros, cubren el 85% de los gastos subvencionables, hasta los 30.000 euros por beneficiario.

Los gastos objeto de subvención deben haberse realizado, con carácter general, entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026.