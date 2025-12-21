La solidaridad recorre las calles de Salamanca a bordo de coches clásicos

La solidaridad ha vuelto a recorrer las calles de Salamanca a bordo de una espectacular caravana de coches clásicos que ha hecho las delicias de propios y extraños. La XXVIII edición del Día del Guardia Urbano, organizada por el Automóvil Club, ha congregado a cientos de ciudadanos que no quisieron perderse este viaje al pasado, donde la elegancia de los vehículos antiguos fue la gran protagonista de la mañana.

La jornada nació con el propósito de rendir un sentido homenaje a la figura del agente municipal que, durante las décadas de los 40, 50 y 60, dirigía el tráfico a pie de calle. El evento busca recordar el esfuerzo de aquellos guardias que, bajo la lluvia, el frío o el intenso calor, se encargaban de mantener la ciudad en movimiento, convirtiéndose en iconos de la seguridad vial de la época.

Exposición vehículos Día del Guardia Urbano en la Plaza Mayor de Salamanca | Mateo G.J.

Como es habitual en esta cita, el evento ha tenido un trasfondo profundamente benéfico. Durante toda la mañana se han recogido alimentos y productos de primera necesidad destinados al centro asistencial de las Hermanitas de los Pobres. Este gesto, que ya es una tradición consolidada, vuelve a convertir la concentración de vehículos en un acto de generosidad colectiva por parte de la sociedad salmantina hacia los colectivos más desfavorecidos.

El recorrido comenzó en la plaza de la Concordia, desde donde la caravana partió hacia el corazón de la ciudad. Tras recorrer las principales vías, los elegantes vehículos antiguos llegaron a la Plaza Mayor, donde permanecieron expuestos hasta mediodía para el disfrute del público. Además, esta edición contó con la participación especial del club GT Drivers, que aportó un toque de adrenalina y modernidad al evento con la exhibición de coches deportivos de altas prestaciones.

Finalmente, el componente educativo y social también estuvo presente a través de la tradicional cartela solidaria, cuya recaudación se entrega íntegramente a las Hermanitas de los Pobres. En esta ocasión, las cartelas lucieron los dibujos ganadores de un concurso infantil organizado entre los escolares de Carbajosa de la Sagrada, como parte del proyecto "La Ciudad de los Niños", integrando así a las nuevas generaciones en esta cita tan arraigada en Salamanca.