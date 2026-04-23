La solidaridad recorre las calles de Salamanca para celebrar el Día de Castilla y León

Un año más, la celebración del 23 de abril, Día de Castilla y León, ha incluido una carrera-marcha solidaria por el centro de Salamanca. Y los salmantinos no han querido perdérsela.

Los participantes que se han atrevido con la carrera han completado un recorrido de 4,4 kilómetros, con salida y meta en la plaza de la Concordia, mientras que quienes han optado por la marcha, han bajado la cifra hasta los 2,2 kilómetros.

Carrera y Marcha solidaria por el día de Castilla y León | Mateo G.J.

Pero lo que no ha faltado en nigún salmantino es la vocación solidaria: este evento se desarrolla en favor de la Federación Plena Inclusión de Castilla y León, que integra a asociaciones salmantinas que trabajan con personas con discapacidad intelectual y sus familias. Y es una actitud compartida a nivel autonómico, pues otras carreras y marchas solidarias se han llevado a cabo de forma silmultánea por toda la Comunidad.

Porque el Día de Castilla y León es un día para celebrar, pero también para ayudar. Si has participado en la carrera, en la marcha o simplemente quieres contagiarte de su espíritu, échale un vistazo a esta galería de fotos.