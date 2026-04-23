La solidaridad recorre las calles de Salamanca para celebrar el Día de Castilla y León
La carrera y marcha solidaria de este 23 de abril ha sido en favor de la Federación Plena Inclusión de Castilla y León
Un año más, la celebración del 23 de abril, Día de Castilla y León, ha incluido una carrera-marcha solidaria por el centro de Salamanca. Y los salmantinos no han querido perdérsela.
Los participantes que se han atrevido con la carrera han completado un recorrido de 4,4 kilómetros, con salida y meta en la plaza de la Concordia, mientras que quienes han optado por la marcha, han bajado la cifra hasta los 2,2 kilómetros.
Pero lo que no ha faltado en nigún salmantino es la vocación solidaria: este evento se desarrolla en favor de la Federación Plena Inclusión de Castilla y León, que integra a asociaciones salmantinas que trabajan con personas con discapacidad intelectual y sus familias. Y es una actitud compartida a nivel autonómico, pues otras carreras y marchas solidarias se han llevado a cabo de forma silmultánea por toda la Comunidad.
Porque el Día de Castilla y León es un día para celebrar, pero también para ayudar. Si has participado en la carrera, en la marcha o simplemente quieres contagiarte de su espíritu, échale un vistazo a esta galería de fotos.
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