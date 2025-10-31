Así son los 17 nuevos vehículos destinados al mantenimiento vial de Salamanca

El concejal de Fomento, Fernando Carabias, presenta la nueva maquinaria para el mantenimiento de viales de la ciudad

El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado la nueva flota de vehículos que complementarán a los ya existentes en la capital del Tormes. De este modo, se han presentado estas novedades que ya se han introducido en el contrato de reforma, mantenimiento y conservación del municipio charro.

17 nuevos vehículos, entre los que se encuentran camiones, un tractor y varios turismos para así introducir en la ciudad, de cara a los nuevos viales, novedades cuantitativas y cualitativas. Fernando Carabias, concejal de Fomento del Ayuntamiento de Salamanca, ha destacado que “van a mejorar la efectividad y la productividad del mismo”, siendo “vehículos respetuosos con el medio ambiente que aportarán menos CO2, con etiqueta ECO”.

Asimismo, estos 17 nuevos medios de transporte “van a mejorar la efectividad y la productividad” del mantenimiento de viales, entre ellos 7 vehículos ligeros de hasta 7.500 kg que van a “permitir prescindir de los pesados como camiones pluma o excavadoras”.

Entre las incidencias que más se han atendido en la localidad salmantina se encuentran las menores, como pueden ser roturas de baldosas o desperfectos en el mobiliario, lo que hace que con estos vehículos más ligeros se causen menos molestias a los vecinos.

Del mismo modo, el servicio de mantenimiento está actuando sobre 5.146.000 metros cuadrados repartidos en 1.700 calles de Salamanca. además de 63 kilómetros de carril bici. El propio consistorio destina 2.800.000 euros de forma anual y otros 600.000 euros para reforzar calles.