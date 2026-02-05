Así son las ayudas de 4.500 euros para la compra de coches eléctricos y de 1.100 euros para motocicletas eléctricas

El Gobierno de España ha anunciado las bases del ‘Plan Auto+’ donde se entregarán 4.500 euros para la compra de vehículos eléctricos desde el 1 de enero del presente 2026 siempre y cuando hayan sido fabricados en el continente europeo.

Si la persona desea cobrar el cien por ciento de esta ayuda, el coche ha de ser eléctrico puro, lo que da un 50 por ciento de la ayuda, teniendo un precio inferior a 35.000 euros, lo que da otro 25 por ciento de la ayuda, y con un montaje y batería fabricados en Europa, otorgando el 25 por ciento restante.

Asimismo, para aquellos vehículos que tengan un precio superior a 35.000 euros, se dará el 15 por ciento de la ayuda. Por otro lado, el montaje y terminación final previa a la comercialización se haya realizado en una instalación industrial de la Unión Europea se les asignará el 15 por ciento.

Cabe destacar que dentro de la ayuda, para furgonetas y camiones ligeros con masa máxima de 3,5 toneladas, el Gobierno otorgará una ayuda de hasta 5.000 euros.

En el caso de las motocicletas, siempre y cuando superen la velocidad máxima de 45 kilómetros por hora, con potencia de motor de 3 kW y autonomía mínima de 70 kilómetros, podrán tener ayudas de hasta 1.100 euros mientras el precio del vehículo no supere los 10.000 euros.

En el caso de las personas físicas sólo podrán solicitar una ayuda por vehículo y en el caso de las empresas, solo se podrán lograr ayudas hasta en un máximo de diez.