Estas son las ayudas por nacimiento o adopción que dará el Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha publicado las ayudas por nacimiento o adopción que tienen un importe global de 450.000 euros, según la orden publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de este martes.

Para solicitarlas deberás estar empadronado en Salamanca con una antigüedad mínima ininterrumpida de 1 año anterior a la fecha de nacimiento o adopción y asumir el compromiso de estar empadronado en Salamanca durante los tres años posteriores. La solicitud debe presentarse a partir del 1 de enero del año en curso y deberás acreditar el nivel de renta correspondiente para aplicar los baremos publicados en la orden.

La cuantía de la ayuda por nacimiento o adopción será con carácter general, única, de 900 € por cada hijo nacido o adoptado. En las situaciones en las que el nivel de renta familiar no supere el 50% del límite del nivel de renta previsto en los baremos establecidos en la Base Tercera, la cuantía de la ayuda será única de 1.500 € por cada hijo nacido o adoptado, no pudiendo ésta ser, en ningún caso, acumulativa con la ayuda general.

El plazo de presentación de la solicitud por nacimiento del hijo será de seis meses a partir del día siguiente al nacimiento, o en el caso de adopción a partir del día siguiente a la fecha de la Resolución judicial o administrativa que así lo determina. Puedes consultar los umbrales de renta y los documentos que necesitas en el siguiente documento.