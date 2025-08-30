Estas son todas las ayudas que puedes solicitar en Bachillerato, FP o estudios de régimen especial en Salamanca durante el curso 2025/2026

Miles de alumnos comenzarán sus estudios en Bachillerato, Formación Profesional o en régimen especial para el próximo año 2025/2026, un ámbito que, llegadas estas fechas, preocupa y mucho a los padres por la economía del hogar y la gran cantidad de gastos que existen en un calendario escolar.

Ante esto, la Junta de Castilla y León ha previsto destinar una serie de ayudas para cualquiera de los aprendizajes que se imparten tanto en la capital del Tormes como en el resto de la provincia de Salamanca. La amplia variedad que se ofrece en Salamanca llama y mucho la atención a miles de alumnos que deciden realizar sus estudios cerca o lejos de casa, con un gran abanico de posibilidades que se pueden consultar en este documento.

Cabe destacar que para el curso 2025/2026 habrá un total de 38 centros que impartan los cursos de FP, de los cuales habrá 289 repartidos por lo largo y ancho de la provincia de la región charra. De cara a estas ayudas, además, la junta ha puesto una serie de requisitos muy sencillos para que el mayor número de familias tengan acceso a cualquier tipo de beca.

Este tipo de ayudas ya se han podido solicitar desde el pasado 6 de junio de 2025 hasta el próximo 15 de octubre, fecha límite de la que ya avisó la Consejería de Educación para todas las provincias de la comunidad.

¿En qué estudios se pueden solicitar las ayudas?

Las ayudas se podrán solicitar para los estudios de Bachillerato, Formación Profesional dentro del sistema educativo regional y algunas de las enseñanzas de régimen especial. Asimismo, la cuantía presupuestaria destinada a las mismas será de 830.000 euros, cantidad que se podrá ampliar si las circunstancia lo requieren y siempre y cuando existan disponibilidades presupuestarias.

Con respecto a los propios estudios donde se pueden adquirir estas ayudas serán los de Bachillerato en cualquiera de los centros docentes, todo tipo de Formación Profesional en nivel Básico, Medio o Superior, e incluso en los cursos que sirven de formación preparatoria para acceder a los FP siempre y cuando tengan autorizadas las enseñanzas de Formación Profesional.

Del mismo modo, cabe destacar que dentro de este paquete también entran los alumnos de cursos de especialización de FP, los de enseñanzas en las Escuelas de Idiomas Oficiales en cualquiera de las modalidades, sea presencial, semipresencial o a distancia, así cómo las Enseñanzas Deportivas, las de Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, tanto en el nivel Medio como el Superior, y aquellas enseñanzas artísticas elementales y profesionales de Música y Danza que se cursen con fondos públicos.

Requisitos generales para los beneficiarios

La Junta de Castilla y León ha dado a conocer una serie de requisitos similares a los del pasado año, donde se facilitará el acceso a estas ayudas a las personas que lo quieran solicitar. Entre ellos, y como regla básica, estaría el de estar matriculado en el curso escolar 2025-2026, en cualquiera de los centros y enseñanzas que se impartan.

Además, la residencia familiar y el domicilio fiscal tiene que estar en la propio comunidad castellanoleonesa, no se puede estar en posesión del título o los trámites para el mismo sobre la ayuda que se va a solicitar y cumplir los requisitos académicos que se expondrán en los siguientes apartados del artículo. Asimismo, habrá una serie de requisitos específicos para cada tipo de ayudas.

Tipos de ayudas: variable, fija ligada a la residencia y fija en función de la excelencia en el rendimiento académico

En función de la renta familiar y los éxitos académicos, la Junta de Castilla y León ha marcado una serie de baremos para solicitar estas ayudas. Dentro de los requisitos, podremos encontrar tres tipos de ayudas, ya sean las variables o las fijas, estas últimas con dos subapartados, la ligada a la residencia y la ligada a la excelencia académica.

Variables

El número de miembros computables de la unidad familiar y el umbral máximo en euros que no se podrá superar, serán los baremos necesarios para solicitar este tipo de ayudas. Las grandes variaciones en cuanto a la renta neta de la unidad familiar solicitante, sobre todo, se darán del primero al cuarto miembro.

El umbral máximo para un miembro será de 14.818 euros, para dos de 25.293 euros, para tres 34.332 euros y para cuatro será de 40.773 euros. Del quinto al octavo las variaciones son menores, donde en el caso de que haya cinco miembros será de 45.572 euros, el sexto de 49.196 euros, el séptimo de 52.780 euros y el octavo de 56.348 euros. Cabe destacar que a partir del octavo se añadirán al umbral máximo un total de 3.561 euros.

El tipo de ayudas que se otorgarán en función de la renta familiar van desde los 450 euros hasta los 200 euros. En función de la relación mencionada con el número de miembros y la renta neta, el porcentaje de las mismas marcará la cantidad a recibir.

Son miembros computables el padre y la madre o el tutor o representante legal, en su caso, el propio alumno, los hermanos solteros menores de veinticinco años que convivan en el domicilio familiar a 31 de diciembre de 2024 o los de mayor edad cuando se trate de personas con discapacidad, así como los ascendientes de los padres que residan en el domicilio familiar hasta esa misma fecha. En caso de divorcio, no se tendrá en cuenta como miembro computable al que no conviva con el alumno. Sí se considerará miembro computable a la nueva pareja de la persona que conviva con el alumno siempre y cuando su renta se incluya en el cómputo familiar.

Entre las deducciones en la renta una vez calculada, de cara a facilitar la concesión de la ayuda, la JCYL ha especificado varios puntos: deducción del 50 por ciento de los ingresos aportados por los miembros computables, deducción de 525 euros por cada hermano que conviva en el propio domicilio, 1.811 euros por cada hermano del solicitante con algún tipo de discapacidad, deducción de 1.176 euros por cada hermano menor de 25 años que resida fuera del domicilio familiar, deducción del 10 por ciento si se vive en el medio rural, deducción del 20 por ciento cuando el solicitante sea huérfano, y deducción de 500 euros si se pertenece a una familia monoparental. Todo esto se tendrá en cuenta para la renta de 2024.

Cuantía

Si es menor o igual al 25 por ciento del umbral máximo de renta familiar, corresponden 450 euros, si es superior al 25 por ciento e inferior o igual al 50 por ciento del umbral máximo será de 350 euros, si es superior al 50 por ciento e inferior o igual al 75 por ciento del umbral máximo será de 250 euros y si es superior al 75 por ciento e inferior o igual al 100 por ciento del umbral máximo la ayuda será de 200 euros.

Requisitos específicos

En cada una de las especialidades que se pueden estudiar, habrá una serie de requisitos que se deben cumplir, sea cual sea el centro donde se vayan a impartir los estudios:

Bachillerato: estar matriculado en al menos la mitad de las materias durante el curso 2025/2026 sin tener en cuenta las materias convalidadas o exentas, para los de la oferta específica de adultos, bachillerato nocturno en más de dos años o matrícula parcial tendrán que estar en un mínimo de cuatro asignaturas siempre y cuando se aprueben. Todos ellos podrían recibir la cuantía mínima exclusivamente. Además, no deben de haber repetido curso y al menos han de haber tenido un 5 de nota media en el cuarto curso de la ESO, en la prueba de acceso o en la calificación final de grado medio o ciclo formativo de grado básico. Los estudiantes de segundo curso tendrán que acreditar haber aprobado todas, a excepción de una como máximo.

Enseñanzas de Grado Fuperior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas : estar matriculados en al menos la mitad de los módulos del presente curso sin tener en cuenta los anteriores convalidados, a excepción de los FP de nivel Superior, donde sí contará como curso completo aquellas asignaturas convalidadas durante el nivel Medio. Además, la suma horaria total tiene que ser superior a 500 horas, en lo que se esté matriculado, aprobando la totalidad de las mismas. La beca no se concederá a los que hayan repetido curso, y para acceder a la misma hay que acreditar un 5 de nota media en segundo de Bachillerato, en la prueba de acceso o en la calificación final del grado medio. Los becados, como máximo, podrán solicitar la ayuda durante los años del plan de estudios establecido.

Enseñanzas elementales y profesionales de música y danza, así como de grado medio de formación profesional, de artes plásticas y diseño y de las enseñanzas deportivas : como en las demás, ha de estar matriculado en la totalidad del curso o en al menos la mitad sin tener en cuenta los módulos convalidados. Asimismo, destacar que aquellos matriculados en especialidades organizadas en más de dos años, tendrán que estar matriculados en al menos cuatro asignaturas o en sumas horarias superiores a 500 horas, aprobando las mismas en su totalidad. En el caso de las enseñanzas deportivas será una matrícula mínima de 400 horas. En el caso de los estudiantes de primeros cursos deben acreditar no haber repetido curso. En el caso de segundos cursos y superiores, tendrán que haber superado un mínimo del 85 por ciento de los módulos en los que se esté matriculado. Se becará a los estudiantes durante la duración del curso académico, en las enseñanzas no presenciales o con matrícula parcial durante un año más a lo establecido y a los que tengan el proyecto de fin de estudios con duración del mismo de un año, solamente obtendrán la beca durante un único curso académico.

Enseñanza en las Escuelas Oficiales de Idiomas : para adquirir la ayuda se tendrá que estar matriculado en cualquiera de los niveles otorgando la ayuda variable mínima, sin conceder la beca al que haya repetido y pudiéndose disfrutar durante la duración del plan de estudios. Además, se podrá conceder por un máximo de dos idiomas siempre que no se realicen de forma simultánea.

Enseñanzas de Ciclos Formativos de Grado Básico, cursos de formación específicos preparatorios para el acceso a la formación profesional de grado medio y grado superior, cursos de especialización de las enseñanzas de formación profesional: se concederá para los mismos la ayuda variable mínima siempre y cuando estén matriculados en la totalidad de curso. Se concederá la ayuda una única vez a los cursos de especialización de las enseñanzas de formación profesional o cursos de formación específicos preparatorios para el acceso a la formación profesional de grado medio y grado superior, mientras que para los ciclos formativos de formación profesional de Grado Básico no se concederá durante más años del plan de estudios establecido.

La propia Junta de Castilla y León ha destacado que los requisitos no se tendrán en cuenta para las unidades familiares en las que algún miembro tenga la condición de víctima de terrorismo, víctima de violencia de género o víctima de violencia sexual, justificnado las mismas. Asimismo, aquellos que hayan estudiado en otros países tendrán que aportar la certificación académica homologada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el Ministerio de Asuntos Exteriores o la representación académica de España.

Fija ligadas a la residencia

Como es lógico, son muchos los estudiantes que tienen que cambiar de domicilio habitual para cursar sus estudios, también en el caso de Bachillerato y FP. Los únicos que no podrán optar a este tipo de ayudas serán aquellos que cursos Formación Profesional de nivel Básico, mientras que los demás podrían acceder a ella.

Cuantía

Este tipo de ayudas tendrán una cuantía máxima de 1.600 euros. La propia JCYL recalca que en ninguno de los casos el importe de la ayuda podría ser superior al coste real del propio servicio.

Requisitos específicos

Para poder ser becado con esta ayuda se tiene que certificar que, la distancia entre domicilio familiar y donde se vayan a cursar los estudios, no tiene garantizado el transporte público para poder recibir las clases del plan de estudios. Para ello, habrá que justificar que el alumno asiste a la modalidad presencial, al menos a un mínimo de 20 horas lectivas semanales. Asimismo, se considerará domicilio familiar cualquier vivienda en la que resida un miembro computable del alumno.

Fija en función de la excelencia en el rendimiento académico

Los éxitos académicos, en este caso, suelen ser claves para recibir una cuantía económica fija. Para ello, la podrán recibir los alumnos que cursen alguna de las enseñanzas contempladas anteriormente excepto las de FB Básico, los cursos de formación específicos preparatorios y las de la Escuelas Oficiales de Idiomas, para todos los demás, se podrá solicitar sin problema.

Cuantía

En este caso, el baremo para otorgar esta ayuda será una nota del 8 al 9,5. 50 euros a aquellos que tengan entre un 8 y un 8’49; 75 euros a aquellos que tengan desde 8’50 hasta 8’99; 100 euros para aquellos que tengan desde un 9 hasta un 9’49; y finalmente 125 euros a aquellos que tengan un 9’5 o superior.

Requisitos específicos

Para poder acceder a este tipo de ayuda se deberá aportar la certificación académica oficial que la garantice. Para ello, en el cálculo de la nota media se tendrá en cuenta las asignaturas, materias o módulos no presentados. Para los que accedan a módulos superiores, se tendrá en cuenta la nota media del ciclo formativo del que se accede. En el caso de que no hubiera calificaciones numéricas, insuficiente será un 4, suficiente un 5, bien un 6, notable un 8 y sobresaliente un 10. En el caso de estudios organizados por asignaturas, la nota media será calculada dividendo el total de puntos obtenidos entre el número total de asignaturas.

Documento Documentación necesaria para las ayudas de la JCYL y dónde solicitarla Consúltalo

Forma de presentar la ayuda y ficheros requeridos

La Junta de Castilla y León ha facilitado tanto la modalidad presencial como la electrónica. En el caso de la primera, en cualquiera de los registros de Salamanca, tanto los de la Junta de Castilla y León como los del propio Ayuntamiento de la capital del Tormes. De manera electrónica, cualquiera de los solicitantes tendrá que tener el DNI electrónico o el certificado electrónico, y realizarlo aquí. Asimismo, cualquier duda se puede consultar a través del correo electrónico soporte.basi@educa.jcyl.es.

Documento Guía de ayudas para poder cumplimentar la solicitud Consúltalo

Documento Orden de la convocatoria para el curso 2025/2026 Consúltalo

Documento Modelo complementario de firmas para las ayudas 2025/2026 Consúltalo

Ayudas para familias monoparentales

El pasado miércoles, 27 de agosto, la Junta de Castilla y León hacía público el incremento de las ayudas destinadas a familias monoparentales para cursar estudios de Bachillerato, Formación Profesional y las de Régimen Especial. Para ello, se ha incrementado la partida presupuestaria de 900.000 a un millón de euros, 100.000 euros más que el pasado 2024.

Para que pueda acceder todo aquel que quiera, la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha introducido en la misma una deducción de 500 euros para las familias monoparentales.

Al igual que en las ayudas mencionadas anteriormente, también las habrá de forma variable, fija en función de la residencia y fija en función del rendimiento académico. Para este tipo de ayudas podrán cumplimentar las solicitudes a través del Portal de Educación presentando las mismas desde el pasado jueves, 28 de agosto, y hasta el 15 de octubre como fecha límite.

Ayudas para enseñanzas artísticas

La Consejería de Educación ha previsto una nueva convocatoria de ayudas destinadas para las enseñanzas artísticas. Para poder realizar este tipo de becas, se tienen que plantear como si fueran enseñanzas universitarias. Para ello, se han incluido dentro de esos 100.000 euros más que se han destinado para el curso 2025/2026.

Tipo de ayudas

Este tipo de ayudas serán para diferentes modalidades. Habrá una de aprovechamiento académico, destinada a conceder ayudas por crédito superado durante el curso anterior en tanto en los títulos de Grado en enseñanzas artísticas superiores como los títulos de Máster en enseñanzas artísticas superiores. Se excluye de estas ayudas a las ayudas para la realización de enseñanzas universitarias, así como para la realización de enseñanzas artísticas superiores oficiales conducentes a la obtención del título de doctorado. El importe para las mismas en cada convocatoria no podrá ser ni inferior a un euro por crédito superado ni superior a 10 euros.

Por otro lado, cabe destacar que estas ayudas también se destinarán a los gastos ocasionados por cursar este tipo de enseñanzas artísticas superiores en cualquiera de los centros de Castilla y León. El importe no podrá ser inferior a 100 euros ni superior a 350 euros.

Si se cursan dos enseñanzas diferentes de estas modalidades, únicamente se podrá solicitar para una de ellas. Para solicitar estas ayudas se tiene que estar matriculado en cualquier centro, cursar enseñanzas para la obtención de títulos oficiales, no estar en posesión ni reunir los requisitos legales para la obtención de los títulos y cumplir los requisitos económicos.

Además, el alumno que solicite la ayuda tiene que estar empadronado en cualquiera de los municipios de la región, además de comprometerse a estar empadronado durante todo el curso escolar. Del mismo modo, deberá ser beneficiario de la beca de matrícula en las becas convocadas por la Administración General del Estado en el curso correspondiente para enseñanzas artísticas superiores.

Estas ayudas serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier entidad pública o privada. Si el beneficiario incumple cualquiera de los requisitos, deberá devolver el importe íntegro de la beca.

Documento Requisitos y características de las ayudas para enseñanzas artísticas Consúltalo

Pasada convocatoria del curso 2024/2025

Para el curso 2024-2025, se concedieron un total de 2.050 ayudas por un total de 900.000 euros para 1.638 beneficiarios. En Formación Profesional supusieron un 32 por ciento de las mismas, para Bachillerato un 48 por ciento y para Enseñanzas Artísticas un 18 por ciento.