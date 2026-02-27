Estas son las calles que estarán cortadas al tráfico por la XIV Media Maratón ‘Ciudad de Salamanca’

La XIV Media Maratón ‘Ciudad de Salamanca’ que se celebrará este domingo 1 de marzo en la capital del Tormes va a provocar cortes en varias calles que van a afectar al tráfico.

La salida de la carrera está programada a las 10:30 horas desde el paseo de la Estación, junto al parque de La Alamedilla, con la previsión de finalizar en el mismo punto sobre las 13:00 horas.

El recorrido comprende el Paseo de la Estación, glorieta de Río Miño, avenida de los Cipreses, glorieta de Julio Robles, glorieta de Castilla y León, avenida de Federico Anaya, glorieta de Doña Urraca, calle María Auxiliadora, plaza de España, avenida de Mirat, puerta Zamora, calle Zamora, Plaza Mayor, plaza de Poeta Iglesias, calle Quintana, Rúa Mayor, calle Benedicto XVI, calle Calderón de la Barca, calle Libreros, Patio Escuelas, calle las Mazas, plaza de la Merced, calle Balmes, plaza Fray Luis de León, calle Serranos, calle Compañía, plaza de las Agustinas, calle Ramón y Cajal, calle Fonseca, calle García Tejado, calle San Vicente, calle Joaquín Zahonero, calle San Gerardo, calle San Claudio, cuesta de la Encarnación, calle Peñuelas de San Blas, Cuesta de San Blas, calle Vaguada de la Palma, calle Milagros, puente de Sánchez Fabrés, Glorieta de la Charrería, calle Buenaventura, Carretera de Vecinos, calle Tratado de Roma, avenida de la Virgen del Cueto, paseo de Cuatro Calzadas, calle de las Dos Encinas, paseo de las Dehesas, paseo Cuatro Calzadas, avenida de la Virgen del Cueto, carril bici (calle Buenaventura), N620, paseo del Progreso, Puente Romano, calle San Gregorio, calle Teso de San Nicolás, carril bici del Paseo Fluvial, calle Río Carrión, avenida de las Artes, avenida de La Aldehuela, avenida Reina Berenguela, calle Colombia, plaza del Alto del Rollo, avenida de los Comuneros y Parque de La Alamedilla.

Fuentes municipales, explican que al llegar a la avenida de los Cipreses, la carrera transcurre por un sentido de la circulación, manteniendo abierto el tráfico de vehículos en sentido hacia la Glorieta de Castilla y León; la carrera transcurrirá dejando la glorieta Julio Robles y la glorieta de Castilla y León a la derecha, prosiguiendo por Federico Anaya por el carril contrario al sentido de la marcha hasta la confluencia de María Auxiliadora, por lo que podrán circular vehículos por Federico Anaya hacia Alfonso IX de León sentido Plaza de Madrid.

En la Puerta Zamora la carrera transcurrirá en sentido de la marcha, mientras que en la Vaguada de la Palma transcurrirá por la calzada, continuando por el puente Sánchez Fabrés en sentido contrario al de la marcha hasta la glorieta de la Carretera de Vecinos. Una vez allí, el tráfico de vehículos quedará totalmente cortado hasta que pasen todos los corredores, motivo por lo que los vehículos del barrio Vistahermosa deberán utilizar la circunvalación para salir del mismo, tanto hacia la zona sur como norte de la ciudad.

En la avenida de La Aldehuela los corredores transitarán por la derecha, dejando libre el sentido contrario hasta llegar a la glorieta de las Bernardas y Policía Local, pasando al sentido contrario por la avenida de la Reina Berenguela hasta la calle Colombia; y en la glorieta del Alto del Rollo, la carrera transcurrirá en el sentido de la marcha hasta la glorieta Antonio Machado, que pasarán por el lado izquierda, continuando por la avenida de Comuneros y Parque Alamedilla, rodeando el mismo.

De manera que desde las 10:15 horas (o antes si es requerido por la organización) hasta la finalización de la marcha queda restringida la circulación de vehículos en las vías comprendidas dentro del itinerario. Igualmente, queda prohibido estacionar desde las 20:00 horas del sábado 28 de febrero hasta la finalización del evento, en la calle Alamedilla, en la Avenida de Comuneros entre la Plaza de España, la calle Benito Pérez Galdós, el Paseo de la Estación entre la plaza de España y la calle Benito Pérez Galdós, en la avenida de La Aldehuela y en la avenida de la Reina Berenguela.

Con motivo de esta carrera se verán también afectadas las líneas 9 y 14 del autobús urbano, que finalizarán su recorrido en la calle Teso de la Feria.