Estas son las calles donde se permiten paradas breves en la entrada y salida de los colegios de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha nuevas zonas de parada breve en las inmediaciones de diferentes colegios de la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y agilizar la movilidad durante los momentos de mayor tráfico: la entrada y salida de las clases.

Estas áreas diferenciadas permiten dos tipos de uso. Por un lado, se han creado zonas de parada rápida (30-60 segundos) en carriles próximos a las entradas de los centros, donde los conductores pueden detenerse sin bajar del vehículo para que los alumnos suban o bajen con agilidad, evitando así las dobles filas. Por otro, se han habilitado zonas de estacionamiento breve (5-10 minutos), pensadas para los niños más pequeños o con necesidades especiales, que requieren más tiempo y acompañamiento hasta la puerta del colegio.

La Policía Local será la encargada de vigilar que se respeten las condiciones de uso, transmitidas previamente a las direcciones de los centros con mayor densidad de tráfico. Esta medida se suma a otras ya aplicadas en los últimos cursos, como la instalación de vallas de canalización peatonal, refuerzo de la señalización, reducción de la velocidad en calles próximas a colegios o la creación de itinerarios peatonales accesibles.

Nueva zona para estacionamiento junto al colegio Gran Capitán

En la calle Río Ebro, junto al colegio Gran Capitán, se habilitan plazas de estacionamiento en una zona hasta ahora sin señalización horizontal ni vertical, dando así respuesta a una petición vecinal. A partir de ahora los vehículos podrán acceder en sentido único desde la calle Licenciado Vidriera.

Zonas de parada permitidas en entornos escolares