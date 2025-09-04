Estas son las calles donde se permiten paradas breves en la entrada y salida de los colegios de Salamanca
El Ayuntamiento habilita zonas de estacionamiento rápido y seguro en varios centros escolares para facilitar la recogida de alumnos y mejorar la seguridad vial. La Policía Local controlará el correcto uso de estos espacios
El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha nuevas zonas de parada breve en las inmediaciones de diferentes colegios de la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y agilizar la movilidad durante los momentos de mayor tráfico: la entrada y salida de las clases.
Estas áreas diferenciadas permiten dos tipos de uso. Por un lado, se han creado zonas de parada rápida (30-60 segundos) en carriles próximos a las entradas de los centros, donde los conductores pueden detenerse sin bajar del vehículo para que los alumnos suban o bajen con agilidad, evitando así las dobles filas. Por otro, se han habilitado zonas de estacionamiento breve (5-10 minutos), pensadas para los niños más pequeños o con necesidades especiales, que requieren más tiempo y acompañamiento hasta la puerta del colegio.
La Policía Local será la encargada de vigilar que se respeten las condiciones de uso, transmitidas previamente a las direcciones de los centros con mayor densidad de tráfico. Esta medida se suma a otras ya aplicadas en los últimos cursos, como la instalación de vallas de canalización peatonal, refuerzo de la señalización, reducción de la velocidad en calles próximas a colegios o la creación de itinerarios peatonales accesibles.
Nueva zona para estacionamiento junto al colegio Gran Capitán
En la calle Río Ebro, junto al colegio Gran Capitán, se habilitan plazas de estacionamiento en una zona hasta ahora sin señalización horizontal ni vertical, dando así respuesta a una petición vecinal. A partir de ahora los vehículos podrán acceder en sentido único desde la calle Licenciado Vidriera.
Zonas de parada permitidas en entornos escolares
- Calasanz: Se permite en calle Jardines la acera derecha, sentido hacia el paseo de Canalejas, junto acceso lateral. Calles Cordel de Merinas, Pradillo y San José.
- Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: Se permite en la calle Gómez Ulla, zona en línea junto al Parque Picasso. Paseo del Rollo frente a puerta de acceso principal. Estacionamiento en línea en la calle Gómez Ulla desde calle Pontevedra hasta Cruz de Caravaca.
- Maestro Ávila: Se permite en calle Espejo, carril derecho entre San Vicente y calle Fonseca. Cuesta de San Blas, acera izquierda desde Peñuelas de San Blas hasta calle Ancha, zona de Calle Ramón y Cajal (ensanche después de Domínguez Berrueta, compartido con Santa Catalina). Calle Fonseca entre Cuesta de San Blas y Ramón y Cajal, junto a la acera.
- María Auxiliadora: Se permite en la calle Padre Astete. Carril bus de la calle María Auxiliadora, tramo entre avenida de Portugal y calle Valencia. Carril en avenida de Portugal (entre Glorieta de Los Ovalle y María Auxiliadora).
- Montessori: Se permite junto a la entrada al centro y en la avenida Gonzalo Torrente Ballester, junto al Parque de los Gozos y las Sombras. Carril derecho junto a las vías del tren en Rector Madruga.
- Padre Manjón: Calle Ceriñola, acera izquierda junto entrada lateral del colegio. Calle Escuelas y lateral derecho de calle Ceriñola.
- Sagrado Corazón (Jesuitinas): Se permite en la acera derecha en sentido de entrada a la ciudad, sobre la acera. Zona trasera del centro, carril de circulación (habilitación de entrada al centro por la parte trasera).
- San Estanislao de Kostka: Se permite estacionamiento junto al acceso por el paseo de San Antonio. Calle Príncipe de Vergara, junto acceso lateral.
- San José: Se permite en los estacionamientos habilitados en la avenida de la Merced.
- San Juan Bosco: Se permite en carril derecho sentido Cuesta de Sancti Spíritus, junto a la acera derecha del paseo de Canalejas, próxima a las entradas principales. Calle Padilla (ambos lados). Ronda Sancti Spíritus, acera izquierda hasta límite con calle Palomo.
- Santa Catalina: Se permite Cuesta de San Blas, acera izquierda desde Peñuelas de San Blas hasta calle Ancha, calle Cervantes y calle Carniceros. Zona de calle Ramón y Cajal (ensanche después de Domínguez Berrueta, compartido con Maestro Ávila).
- Siervas de San José: Se permite zona de estacionamientos junto a la entrada principal. Calle Abogados de Atocha y Patio de Comedias.
- Teresianas: Se permite únicamente en la vía de servicio a la entrada del colegio.
- Vaguada de la Palma: Carril derecho desde la Glorieta de la Familia hasta el paso de peatones de entrada al instituto.
