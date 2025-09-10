Estas son las calles de Salamanca que se cerrarán al tráfico por la Vuelta Ciclista

El paso de la etapa 19 de la Vuelta Ciclista a España por Salamanca este viernes, 12 de septiembre, provocará cortes y desvíos de tráfico en varias calles principales de la ciudad. Así lo ha informado el Ayuntamiento, que desplegará un amplio dispositivo de la Policía Local para garantizar la seguridad y el control del evento deportivo.

Los cortes comenzarán en torno a las 15:45 horas y se mantendrán hasta aproximadamente las 16:40 horas, una vez finalice el paso de los corredores.

Calles y avenidas afectadas

El recorrido urbano obligará a cortar al tráfico las siguientes vías:

Avenida de la Merced

Avenida de Salamanca

Avenida Raimundo de Borgoña

Paseo del Doctor Torres Villarroel

Avenida de Mirat

Plaza de España

Paseo de Canalejas

Paseo del Rector Esperabé

Avenida Reyes de España

Puente Enrique Estevan

Glorieta Vettones y Vacceos

Paseo del Progreso

Carretera de la Fregeneda

Calle Buenaventura

Avenida Virgen del Cueto

Avenida Saavedra y Fajardo

Carretera N-630

Paro en las líneas de autobús urbano

Durante el horario de paso de la carrera, todas las líneas de autobuses urbanos quedarán interrumpidas, a excepción de la línea 15, que operará con normalidad. El servicio se reanudará una vez finalicen los cortes de tráfico.

Prohibido estacionar desde la noche anterior

El Consistorio ha anunciado que se prohibirá el estacionamiento en todo el recorrido desde las 22:00 horas del jueves 11 de septiembre hasta la finalización del evento. Esta medida busca evitar riesgos y facilitar el paso de la caravana ciclista y los equipos técnicos.

Recomendaciones a la ciudadanía

El Ayuntamiento recomienda a los vecinos:

Evitar circular por las zonas afectadas durante el tramo horario indicado.

Usar vías alternativas.

Prestar atención a la señalización y a las indicaciones de la Policía Local.

Anticipar cualquier desplazamiento previsto, especialmente salidas desde garajes privados.