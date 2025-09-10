Estas son las calles de Salamanca que se cerrarán al tráfico por la Vuelta Ciclista
Los cortes de tráfico se producirán entre las 15:45 y las 16:40 horas del viernes 12
El paso de la etapa 19 de la Vuelta Ciclista a España por Salamanca este viernes, 12 de septiembre, provocará cortes y desvíos de tráfico en varias calles principales de la ciudad. Así lo ha informado el Ayuntamiento, que desplegará un amplio dispositivo de la Policía Local para garantizar la seguridad y el control del evento deportivo.
Los cortes comenzarán en torno a las 15:45 horas y se mantendrán hasta aproximadamente las 16:40 horas, una vez finalice el paso de los corredores.
Calles y avenidas afectadas
El recorrido urbano obligará a cortar al tráfico las siguientes vías:
Avenida de la Merced
Avenida de Salamanca
Avenida Raimundo de Borgoña
Paseo del Doctor Torres Villarroel
Avenida de Mirat
Plaza de España
Paseo de Canalejas
Paseo del Rector Esperabé
Avenida Reyes de España
Puente Enrique Estevan
Glorieta Vettones y Vacceos
Paseo del Progreso
Carretera de la Fregeneda
Calle Buenaventura
Avenida Virgen del Cueto
Avenida Saavedra y Fajardo
Carretera N-630
Paro en las líneas de autobús urbano
Durante el horario de paso de la carrera, todas las líneas de autobuses urbanos quedarán interrumpidas, a excepción de la línea 15, que operará con normalidad. El servicio se reanudará una vez finalicen los cortes de tráfico.
Prohibido estacionar desde la noche anterior
El Consistorio ha anunciado que se prohibirá el estacionamiento en todo el recorrido desde las 22:00 horas del jueves 11 de septiembre hasta la finalización del evento. Esta medida busca evitar riesgos y facilitar el paso de la caravana ciclista y los equipos técnicos.
Recomendaciones a la ciudadanía
El Ayuntamiento recomienda a los vecinos:
Evitar circular por las zonas afectadas durante el tramo horario indicado.
Usar vías alternativas.
Prestar atención a la señalización y a las indicaciones de la Policía Local.
Anticipar cualquier desplazamiento previsto, especialmente salidas desde garajes privados.
