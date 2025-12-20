Estos son los cortes y desvíos de tráfico este domingo con motivo de la Carrera del Pavo

Este domingo 21 de diciembre, Salamanca acogerá la Carrera del Pavo, lo que obligará llevar a cabo diversos cortes y desvíos de tráfico.

Será a partir de las 10:30 horas cuando el tráfico se verá afectado hasta la finalización de la Carrera.

Permanecerán cerradas al tránsito de vehículos las avenidas Margarita de Austria, Miguel Torga, Petra Zugarrondo, Dolores Cebrián, Madame Alicia Docteur, Concepción Ruíz Burón y la calle Ángela Carraffa de Nava, todas ellas en el barrio de La Platina.