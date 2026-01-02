Estos son los cortes de tráfico y desvíos que traerá consigo la Cabalgata de Reyes a Salamanca

La celebración de la tradicional Cabalgata de Reyes de cara al próximo lunes, 5 de enero, transformará por completo la movilidad en Salamanca. Desde las 7:00 horas de la mañana, la ciudad comenzará a notar las primeras restricciones con el cierre de la calle Alamedilla y limitaciones en el primer tramo de la avenida de los Comuneros. A esa misma hora entrará en vigor la prohibición de estacionamiento en todo el recorrido real; la grúa municipal actuará de forma inmediata desplazando cualquier vehículo que permanezca aparcado en el itinerario para despejar el paso de las carrozas y garantizar la seguridad de los asistentes.

A medida que avance la jornada, la presión sobre el tráfico se intensificará. A partir de las 15:00 horas se prevén cierres intermitentes en puntos neurálgicos como la Plaza de España, la avenida de Mirat y la Puerta de Zamora. Sin embargo, será a las 17:00 horas cuando el corte sea total en todo el itinerario y en las calles adyacentes, afectando a arterias principales como el paseo de Carmelitas, Gran Vía, la avenida de Villamayor y el paseo de la Estación. El Ayuntamiento recomienda utilizar la segunda vía de ronda para circunvalar la ciudad y evitar el uso del puente Enrique Estevan, ya que el acceso hacia la zona centro estará bloqueado.

Para mitigar las molestias, el consistorio ha anunciado que el servicio de autobús urbano será gratuito desde las 16:00 horas hasta la medianoche. Casi todas las líneas modificarán sus rutas para bordear el centro, utilizando vías alternativas como el túnel de la Televisión y el paseo de Canalejas. Por otro lado, los usuarios de parkings subterráneos del centro, como Los Bandos o el Campillo, deben tener en cuenta que no podrán entrar ni salir de sus plazas a partir de las 17:00 horas, por lo que se aconseja el uso de los aparcamientos disuasorios en la zona de las Bernardas, la calle de la Radio o Huerta Otea.

A pesar de los cortes, los servicios esenciales están garantizados. El acceso al Hospital Universitario se mantendrá abierto a través de la Avenida de la Transición Española, mientras que al Hospital de la Santísima Trinidad se podrá llegar por el Paseo de San Vicente. El tráfico se irá restableciendo de forma progresiva una vez que la comitiva real complete su recorrido y se asegure la limpieza y despeje de las vías afectadas.