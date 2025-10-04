Estos son los cortes de tráfico de este domingo por la Carrera Salamanca Ciudad Universitaria

Los cortes se producirán desde las 11:00 horas hasta que finalice el paso de los participantes

La celebración, este domingo 5 de octubre, de la IX edición de la Carrera Salamanca Ciudad Universitaria provocará diversos cortes y desvíos de tráfico en la capital charra.

A partir de las 11:00 horas, se producirán cortes de tráfico en la glorieta de los Milagros, paseo del Rector Esperabé, calle San Pablo, calle Juan de la Fuente, plaza del Mercado, calle Condes de Crespo Rascón, y plaza Donados.

Además, habrá estrechamientos en el puente Sánchez Fabrés y en el carril bici entre el Puente Romano y el puente Sánchez Fabrés.

El tráfico se restablecerá una vez concluya el paso de los participantes por el recorrido de la prueba.

