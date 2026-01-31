Estos son los cortes de tráfico de este domingo con motivo de la celebración de la Carrera Popular Don Bosco

La celebración este domingo, 1 de febrero, de la Carrera Popular Don Bosco dejará diversos cortes de tráfico a partir de las 10:30 horas.

En concreto, se verá afectada la avenida de Portugal (entre las glorietas Filiberto Villalobos y San Juan Bosco), la avenida de Salamanca, las calles Alfareros, Relojeros, Almenara, Don Quijote, San Arcadio, Santa Rita, Río Jordán, Ganaderos, Emigdio de la Riva, Hermanas Fidalgo Morales, La Bañeza, Astorga, Valles Mineros y la avenida del Doctor Alfonso Sánchez Montero.

El tráfico se irá restableciendo en función del avance de los participantes en la prueba por el recorrido.