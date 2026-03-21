Estos son los cortes de tráfico en Salamanca por la II Carrera Popular Contra el Ictus de este sábado

Este sábado, 21 de marzo, Salamanca acoge la celebración de la II Carrera Popular Contra el Ictus. Lo que provocará diversos cortes de tráfico.

El evento deportivo comenzará a las 11:00 horas, desde la avenida del Doctor Gregorio Marañón, que se cerrará al paso de vehículos. También se verán afectadas el paseo Francisco Tomás y Valiente, avenida del Doctor Ramos del Manzano, calle de José Lamano Beneite, calle Antonio Fernández Alba, glorieta Tomás Francisco Prieto, paseos del Rector Esperabé y de San Gregorio, plaza del Poeta Iglesias, calle Ancha y calle Espejo.

Como es habitual en estos casos, el tráfico se irá restableciendo de manera progresiva en función del avance de los participantes por el recorrido.