Estos son los cortes de tráfico por la San Silvestre Salmantina 2025

La celebración este domingo, 28 de diciembre, de la XLI edición de la carrera popular ‘San Silvestre Salmantina’ dejará diversos cortes de tráfico paso de los corredores. A partir de las 11:30 horas, se producirán desvíos en la circulación en el trayecto del recorrido ‘A’, que discurrirá por el paseo de San Antonio, Bulevar San Francisco Javier, calles Paraguay, México, Dr. Gómez Ulla, Mérida, paseo del Rollo y paseo de San Antonio.

Cortes de tráfico por la San Silvestre Salmantina 2025

A partir de las 11:50 horas, se producirán cortes en el recorrido ‘B’. En este caso los participantes irán por paseo de San Antonio, Bulevar San Francisco Javier, calles Paraguay, Méjico, Dr. Gómez Ulla, Pontevedra, paseo del Rollo y paseo de San Antonio. Desde las 12.10 horas, habrá desvíos en el recorrido ‘C’, que será por paseo de San Antonio, Bulevar San Francisco Javier, calles Paraguay, Méjico, Dr. Gómez Ulla, Cruz de Caravaca, avenida de los Comuneros, paseo del Rollo, y paseo de San Antonio.

Finalmente, a partir de 12:30 horas, se producirán cortes y desvíos de tráfico al paso de los corredores que participen en el recorrido ‘D’. En este caso el recorrido programado es el siguiente: paseo de San Antonio, paseo de Canalejas, plaza de España, avenida de Mirat, puerta de Zamora, calle Zamora, Plaza Mayor, Poeta Iglesias, San Pablo, puerta de San Pablo, Rector Esperabé, Puente Romano, paseo del Progreso, glorieta de la Charrería, puente Sánchez Fabrés, glorieta de los Milagros, La Palma, Cuesta de Oviedo, Balmes, plaza de la Merced, Veracruz, Libreros, plaza de San Isidro, Rúa Antigua, Compañía, plaza de las Agustinas, Ramón y Cajal, paseo de San Vicente, paseo de Carmelitas, avenida de Villamayor, avenida de Portugal, paseo de la Estación, avenida de Comuneros, plaza del Alto del Rollo, paseo del Rollo, plaza de Cuatro Caminos y paseo de San Antonio.