Estos son los cursos de crecimiento personal y formación de voluntarios que facilita el Teléfono de la Esperanza

El Teléfono de la Esperanza lleva ofreciendo durante muchos años una gran ayuda a todas esas personas que no atraviesan sus mejores momentos. Desde llamadas ante personas con ideas suicidas, a poder hablar con otras que se sienten solas. Todo ello con un único fin, ofrecer una voz que escuche, una voz que ayude.

Además de esto, el propio Teléfono de la Esperanza ofrece una serie de formaciones para voluntarios de la organización, y otros cursos para gestionar emociones, resolver conflictos o para mejorar la autoestima.

Los lunes, de 19:30 a 21:00 horas, habrá un curso de ‘Gestión de las emociones’, donde previamente se tiene que realizar el de ‘Inteligencia emocional’.

Los martes, de 11:30 a 13:00 horas estará el de ‘Inteligencia emocional’ y más tarde, de 20:00 a 21:30 horas el de ‘Resolución de conflictos en las relaciones’.

Los miércoles, de 11:30 a 13:00 horas será el de ‘Autoestima’ y de 19:30 a 21:00 horas el de ‘Inteligencia emocional’.

Los jueves, de 11:30 a 13:00 horas será el de ‘Inteligencia emocional’, de 19:30 a 21:00 horas el de ‘Aprender a perdonar’ y de 19:30 a 21:00 horas el de ‘Inteligencia espiritual’.

Los viernes, de 20:00 a 21:30 horas será el de ‘Habilidades de la comunicación’ y de 19:30 a 21:00 horas el de ‘Autoestima’.

Todos los días, de 18:00 a 19:30 horas se harán cursos de Mindfulness.

Para inscribirse se realizará en la sede del paseo de San Vicente, número 101 de lunes a viernes de 19:00 a 20:30 horas. Al teléfono 923 34 94 46, en el email de salamanca@telefonodelaesperanza.org y desde la propia página web.