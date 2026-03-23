Estos son los cursos de formación para profesores de FP

La Junta de Castilla y León ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la oferta anual del programa específico dirigido al profesorado de especialidades vinculadas a la Formación Profesional para el presente curso. En mayo, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León pondrá en marcha 62 cursos -con un total de 1.707 horas lectivas- pertenecientes a 18 familias profesionales y dirigidos a 1.121 docentes de la Comunidad.

Según informa la Junta, de todas las actividades propuestas, 27 tienen un nivel inicial; 27, intermedio; y 8 avanzado. La convocatoria abarca temáticas como digitalización e inteligencia artificial, ciberseguridad, prototipado 3D, diseño electrónico, tecnologías IoT, procesos industriales avanzados, diagnosis avanzada del automóvil, innovación educativa, técnicas científicas y de biología molecular, bienestar y estética profesional, hostelería de vanguardia, producción audiovisual, así como formación en aerotermia y otras tecnologías emergentes, entre otros.

Los docentes que tengan interés en cursar alguno de estos cursos deben presentar su solicitud, que está disponible para descargar en la sede electrónica y en el Portal de Educación , desde este martes.