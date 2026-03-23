Así son los divorcios en Salamanca: sin hijos dependientes y tras más de 10 años de matrimonio

Sin hijos dependientes, con custodia compartida o pensión alimenticia a cargo del padre cuando los hay y tras más de 10 años de matrimonio. Así son la mayoría de los divorcios que se registraron en Salamanca en el año 2024 según los últimos datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial.

Así, en Salamanca se presentaron un total de 475 demandas de disolución matrimonial, lo que supone un incremento con respecto al año anterior de 7,9 por ciento ya que en 2023 fueron 440. De ellas, 451 fueron divorcios y 24 separaciones. Estas cifras indican una tendencia contraria a la del resto de España, donde las disoluciones han descendido un 11,7 por ciento.

Según los datos publicados este lunes, en Salamanca de los 451 divorcios, la mayoría supusieron el fin de matrimonios de más de 10 años, con 302, seguidos de los que se prolongaron entre 2 y 9 años, con 133 y tan sólo 16 eran de matrimonios de menos de 2 años. Por su parte, las separaciones fueron todas de matrimonios de más de 10 años.

En cuanto a quien recayó la custodia de los hijos, en una gran parte de los divorcios ya no recaían problemas de custodia, bien por falta de hijos o porque estos estaban ya emancipados. El resto, 122 fueron con custodia compartida lo que demuestra una tendencia al alza ya que el año anterior fueron solo 91 los divorcios con este tipo de custodia. Además, en 103 ocasiones la custodia recayó en la madre y en 9 en el padre.

Si atendemos a quién paga la pensión de alimentos, en 126 casos fue el padre, mientras que en 114 se determinó que fueran ambos cónyuges y en 12 casos fue la madre.

Por otra parte, hasta en 326 divorcios fueron ambos cónyuges quienes presentaron la demanda de divorcio, mientras que en 78 ocasiones fue la esposa frente a 40 que fue el esposo.

La mayoría de los divorcios registrados en Salamanca no tenían hijos dependientes, fueron 196 los casos en esta situación, mientras que con más de dos hijos dependientes hubo 129 divorcios y con 1 hijo menor 114. Por último, en 12 casos el matrimonio tenía un hijo mayor dependiente.

Por su parte, en Castilla y León las rupturas matrimoniales se redujeron durante el año 2025 un 14,3 por ciento en comparación con 2024, al pasar de las 4.044 a las 3.464 del pasado año.