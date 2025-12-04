Estos son los estudiantes de FP que han recibido ayudas de entre 590 y 886 euros por prácticas en el extranjero

La Consejería de Educación, a través del Bocyl, ha hecho públicas las ayudas correspondientes a 117 estudiantes de FP de Castilla y León que completaron sus prácticas en el extranjero durante el último curso 2024-2025.

Todos los beneficiarios son alumnos de segundo curso de cualquier ciclo formativo de FP de grado superior, siendo estudiantes que han realizado el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en otros países.

La cuantía total de estas ayudas asciende a 100.000 euros, recibiendo todos ellos un importe que va desde los 590,84 euros (el más bajo) hasta 886,86 euros (el más alto).

Los alumnos que aparecen en el siguiente listado han sido beneficiarios de las becas del programa Erasmus+ de movilidad. Los nombres pueden consultarse a través del siguiente documento: