Estos son los ganadores del Festival Jóvenes Talentos de Salamanca 2025

El Teatro Liceo de Salamanca acogió en la tarde de hoy la esperada gala final del Festival Jóvenes Talentos 2025, una iniciativa clave del Ayuntamiento de Salamanca (@aytosalamanca) para apoyar y visibilizar la efervescencia artística entre los jóvenes. La emoción se mantuvo hasta el último minuto, culminando con el anuncio oficial de los diez ganadores que han destacado por su creatividad, técnica y puesta en escena en las distintas disciplinas. El certamen, que ya es un referente en la agenda cultural local, distribuye un total de 12.000 euros en metálico.

Festival Jóvenes Talentos de Salamanca 2025

En la Categoría de 14 a 21 años, el jurado reconoció el potencial y la calidad de cinco propuestas. Los ganadores de esta franja de edad son: Danielamdancer, Alesg, Bella, el grupo Los Flamenkitos a Bailar y el mago Gael Landazuri. Estos jóvenes artistas representan la nueva generación de talentos de la ciudad, abarcando desde la danza hasta la música y la magia.

Por su parte, la Categoría de 22 a 35 años premió la consolidación y madurez de los proyectos. La lista de galardonados incluye al Dúo Medea, Isora, Carameloraro, la pareja de baile Briz y Manuel y el intérprete musical Sergio Portales. La diversidad de géneros y estilos en ambas categorías subraya la riqueza del panorama cultural salmantino. El Ayuntamiento felicita a todos los participantes por el alto nivel demostrado y reitera su compromiso con el fomento de la cultura y el arte como motor de desarrollo juvenil.